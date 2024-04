Calcio a 5: Pordenone C5, pareggio sul parquet dei Campioni

PADOVA – Il Pordenone agguanta un pareggio insperato contro i Campioni: finisce pari al Pala Gozzano di Padova. La contemporanea sconfitta dello Sporting Altamarca permette ai neroverdi di mantenere saldo il secondo posto. Nel primo tempo partita equilibrata con i padroni di casa che, da campioni, si portano in vantaggio prima con Ben Lamrabet e poi allungano con la doppietta di Molaro. I neroverdi costretti a fare risultato cercano di pareggiare i conti, prima accorcia Grigolon e poi Minatel a tenere alte le speranze dei neroverdi. La ripresa apre con tutt’altro ritmo: neroverdi in avanti cercare il pari. Riescono non solo a pareggiare ma a passare in vantaggio, prima con Bortolin e poi Chtioui. Il Petrarca non ci sta e pareggia i conti con Ferreira. Allunga di nuovo Bortolin ma subito pareggia i conti Mello dal dischetto del tiro libero. Tanto basta per i neroverdi che mantengono saldo il secondo posto e si preparano a ricevere il Lecco nell’ultima sfida casalinga della regular season il 20 aprile al Palaflora.

PETRARCA PADOVA – PORDENONE 5 – 5 (p.t. 3-2)

Pordenone C5 Vascello 1 (vice-capitano), Della Bianca 5, Grzelj 6, Bortolin 7, Ziberi 8, Chtioui 10, Stendler 11, Paties 12, Finato (capitano) 13, Grigolon 14, Minatel 19 e Langella 22. All. Hrvatin

Petrarca Padova Bastoni 1, Molaro 2, Lucacel 4, Cachero 8, Marchese 9, De Souza 11, Collatuzzo 12, Ferreira (vice-capitano) 13, Mello (capitano) 18, De Araujo 20, Alves 21, Ben Lamrabet 80. All. Giampaolo

MARCATORI 1° tempo: 3-2 – 4′ 15” Ben Lamrabet (PE), 5′ 49” Grigolon (PO), 9′ 18” Molaro (PE), 10′ 51” Molaro (PE), 18′ 27” Minatel (PO) 2° tempo: 2-3 – 5′ 13” Bortolin(PO), 5′ 45” Chtioui (PO), 8′ 07” Ferreira (PE), 15′ 02” Bortolin (PO), 15′ 31” Mello (PE)

AMMONITI 1° tempo: 0′ 37” Mello (PE) 2° tempo: 15′ 30” Della Bianca (PO)

ARBITRI D’Addato (Barletta) e Sommese (Lecco). Cronometrista: Soligo (Castelfranco Veneto)