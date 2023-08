Calcio: Tomasello (Pd), Regione sia vicina a Pordenone

PORDENONE – “La Giunta Fedriga non lasci solo il calcio della Destra Tagliamento, in questa difficile fase di transizione faccia sentire una vicinanza, eserciti un ruolo di accompagnamento almeno morale e assicuri per il futuro una presenza concreta come quella data a Trieste e Udine, e come in passato ha fatto a Pordenone la Giunta regionale di centrosinistra.

I successi che hanno contraddistinto questi ultimi quindici anni e i traguardi raggiunti dal Pordenone Calcio restano indelebili nella storia della Società e hanno dato motivo di orgoglio alla città e a tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. Non perdiamo questo patrimonio”.

È l’appello del segretario provinciale del Pd del Pordenonese Fausto Tomasello, dopo che la Giunta Fedriga ha deciso di allocare in sponsorizzazioni un milione e 200 mila euro all’Udinese e altri 200 mila alla Triestina.

Rilevando che “il Pordenone calcio versa in una situazione di grave crisi”, Tomasello sottolinea che “l’obiettivo di Mauro Lovisa è l’iscrizione alla Serie D, ipotesi che però deve prima passare da un accordo economico, una proposta di concordato che dovrà essere esaminata dal Giudice delegato.

Il presidente Mauro Lovisa ci ha messo anima e patrimonio – ha precisato il segretario dem – per superare la palude in cui la società si è inoltrata. Ed ora solo la procedura concorsuale potrà garantire alla città una squadra in grado di portare il calcio pordenonese almeno in serie D”.