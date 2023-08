Pordenonelegge, i 200 ospiti all’evento inaugurale

PORDENONE – Scattano oggi, mercoledì 23 agosto, le prenotazioni aperte a tutti i giovani 16-26nni per l’evento inaugurale del festival, mercoledì 13 settembre alle 18.30 al Teatro Verdi: sono 200 i posti disponibili, fino ad esaurimento, sul sito pordenonelegge.it (cliccando alla voce mypnlegge).

Una “call to action” che da questa mattina Fondazione Pordenonelegge.it, insieme al Comune di Pordenone, diramerà con tutti i suoi canali, dai social alle news, per arrivare a quanti più giovani possibili, e poter contare – per l’avvio della sua 24^ edizione – su una platea di energie fresche e proiettate verso il futuro.

«Se il nostro festival è ancora nel fiore degli anni, per aprire una edizione che porta con sé molti elementi di straordinarietà vogliamo accanto a noi le generazioni che incarnano non solo il presente, ma soprattutto il futuro di pordenonelegge, della città e del territorio», spiega il Presidente di Fondazione Pordenonelegge.it Michelangelo Agrusti.

«C’è una connessione speciale fra pordenonelegge e le giovani generazioni, testimoniata anche dagli “Angeli” del festival, i giovani volontari che sono parte essenziale della macchina organizzativa. Per questo vogliamo accanto a noi 200 giovani, 200 ospiti d’onore dell’evento, insieme alle autorità e ai rappresentanti istituzionali: li vogliamo insieme a noi “sull’uscio della storia” – spiega ancora il Presidente Agrusti – in un’edizione che conferma la forte vocazione e visione internazionale del festival, e proprio nell’incontro con la voce letteraria più rappresentativa dell’Ucraina del nostro tempo, lo scrittore Andrei Kurkov, che a pordenonelegge dedica l’anteprima italiana del nuovo romanzo, “Api grigie” (Keller)».

Api grigie” è ambientato nel Donbass, dove combattenti ucraini e separatisti filo-russi si scambiano quotidianamente colpi di arma da fuoco dal 2014: non è un romanzo sulla guerra, richiama piuttosto classici come “Il buon soldato Sc’vèik”, che aiutano a comprendere meglio il mondo.

La presentazione di Kurkov sarà anche, idealmente, un modo memorabile per celebrare il ritorno in classe per il nuovo Anno Scolastico, programmato appunto il 13 settembre: «e proprio per questo Fondazione Pordenonelegge.it – spiega il Direttore Miichela Zin – sensibilizzerà gli insegnanti e operatori scolastici, per favorire la partecipazione all’evento e la prenotazione dei 200 giovani ospiti dell’evento inaugurale del festival».

Pordenonelegge 2023 è in programma dal 13 al 17 settembre con 570 autrici e autori italiani e internazionali, 334 incontri e 63 anteprime in una trentina di location della città e in undici centri del Friuli Venezia Giulia, con un evento di anteprima programmato a Praga. Il programma è consultabile sul sito pordenonelegge.it

Info: Tel. 0434.1573100, [email protected].