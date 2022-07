Cambia il mercato cittadino, posti da riassegnare

PORDENONE – A seguito del bando pubblicato dal Comune di Pordenone in merito alla riassegnazione dei posteggi del mercato cittadino, la Fiva – Federazione Italiana Venditori Ambulanti ha chiesto ed ottenuto un incontro urgente con l’Amministrazione comunale.

In tale consesso i rappresentanti della categoria aderente alla Confcommercio hanno avuto modo di chiarire tutti i passaggi normativi attualmente in essere, sottolineando fin da subito il disappunto sul fatto che nuovamente si debbano rivedere le normative nazionali a seguito delle recenti sentenze dei vari TAR regionali.

Nelle varie sedi i giudici hanno infatti ripristinato in toto la normativa europea (Direttiva Bolkestein) definendola selfexecutive e superando quanto invece previsto dalla attuale legislazione nazionale.

A riguardo già la Conferenza Stato Regioni sta lavorando per superare il problema definendo i nuovi criteri di assegnazione dei posteggi (che non prevedono l’automatismo di riassegnazione). La stessa regione FVG si sta impegnando nel dare risposte sia alle attività ambulanti che ai Comuni, già con alcune circolari chiarificatrici, dove si conferma che il tutto avverrà con bando di evidenza pubblica.

La FIVA, a tutti i livelli di interlocuzione (dal comunale al nazionale), sta lavorando con spirito di collaborazione con gli enti preposti per trovare delle soluzioni meno impattanti economicamente a favore delle aziende, ben sapendo i vincoli della Bolkestein.

Sono state avanzate alcune proposte di criteri che salvaguardino le imprese già operanti nei vari mercati e nelle fiere e ha invitato le Amministrazioni comunali ad attendere le nuove line guida di concerto tra il MISE e la conferenza delle Regioni (disposizioni che saranno valide per l’intero territorio nazionale).

Nel frattempo i Comuni che non hanno avviato i procedimenti possono scegliere di: consentire l’efficacia delle concessioni in essere (quindi prorogarle) ovvero già riassegnarle con le procedure di selezione (evidentemente a titolo provvisorio). Nell’uno e nell’altro caso il termine di scadenza è fissato al 31.12.2023 come da sentenza del Tar Lazio. A far data dalla scadenza della proroga pandemica (29 giugno 2022) le concessioni di commercio su aree pubbliche non possono più essere rilasciate se non con procedimenti selettivi.

Per quanto riguarda il mercato di Pordenone il Presidente Regionale FIVA, Andrea Maestrello, ha chiarito nell’incontro odierno con il ViceSindaco Loperfido , con delega alle Attività produttive, gli aspetti inerenti al nuovo bando, soprattutto perché non si capiva l’urgenza dell’apertura visti i termini del 31/12/2023 e i criteri nazionali in arrivo.

E’ stato evidenziato fin da subito che non si tratta di una riassegnazione di posteggi, ma di assegnazione su nuova area mercatale. Pertanto non è paragonabile ai vari rinnovi.

La Federazione è stata ampiamente rassicurata che è intenzione dell’Amministrazione tutelare le imprese storiche e frequentanti il mercato e che qualora i criteri nazionali fossero difformi da quelli previsti dal bando, saranno presi in debita considerazione ed eventualmente modificati. Maestrello ha inoltre ribadito la richiesta di una certa elasticità sulle misure degli spazi assegnati soprattutto in relazione a determinati mezzi speciali che escono dalle normali dimensioni.

Anche in questo senso l’Assessore ha confermato che saranno verificate le singole situazioni proprio per andare incontro alle singole esigenze. E’ però stato ribadito dal Comune che il bando, per direttiva europea, è aperto a chiunque intenda accedervi.