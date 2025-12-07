12.1 C
Pordenone
domenica , 7 Dicembre 2025
Capitol, il 7 Tributi Duran Duran, George Michael, Madonna

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
dav

PORDENONE – Domenica 7 dicembre 2025 – ore 21:30
📍 Capitol – Via G. Mazzini 60, Pordenone

Un grande evento live dedicato alla migliore musica anni ’80, con tre tribute band di alto livello:

· Duran Duranies – Duran Duran Worldwide Tribute Band
Una delle formazioni più fedeli al sound originale della storica band inglese. Il cantante richiama voce e presenza scenica di Simon Le Bon, con una scaletta che include Rio, Hungry Like the Wolf, The Reflex, Ordinary World, Girls on Film e molti altri successi.

· Older – George Michael & Wham! Tribute
Omaggio elegante e ricco di atmosfera al repertorio di George Michael. Da Faith a Freedom, fino alle hit dei Wham! come Wake Me Up Before You Go-Go e Careless Whisper.

· Virgin Madonna Tribute – by Caroline Sophie Moretto
Dal 1997 il primo progetto italiano dedicato alla regina del pop. Costumi, ballerini, scenografie e arrangiamenti fedeli agli originali. Considerato uno dei migliori tributi europei a Madonna.

🎟 Ingresso: €17 + d.p.
🎫 Biglietti disponibili: https://link.dice.fm/t3b7afe46966
📺 Promo ufficiale: https://www.facebook.com/100063589570023/videos/626741863783319

