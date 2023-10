Carabinieri, controlli straordinari per furti in abitazione

PORDENONE – Controlli straordinari del territorio finalizzato alla prevenzione e la repressione dei furti in abitazione

A seguito dei recenti episodi di furti in abitazione nei Comuni di Caneva e Fontanafredda, nella serata del 3 ottobre u.s. la Compagnia Carabinieri di Sacile ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello specifico fenomeno.

Il servizio, che si inquadra nel piano di controlli e prevenzione dei reati predatori posto in essere dal Comando Provinciale di Pordenone, ha visto coinvolte le Stazioni dipendenti con la collaborazione delle Polizie locali di Fontanafredda, Caneva, Aviano e la Polizia Locale intercomunale Roveredo in Piano – Porcia – Prata di Pordenone. Posti di controllo sono stati effettuati nelle località ove, nei giorni precedenti, sono stati segnalati furti o persone sospette, nonché nelle aree urbane dei Comuni di Sacile, Caneva, Brugnera, Polcenigo, Budoia, Aviano, San Quirino, Roveredo in Piano, Fontanafredda, Prata di Pordenone e Pasiano.

Il dispositivo è stato predisposto sia con finalità di prevenzione ma anche di repressione con la possibilità di intervenire per la ricerca di eventuali soggetti in fuga avvalendosi della collaborazione dapprima di un elicottero del XIV° NEC (Nucleo elicotteri Carabinieri) di Belluno, poi di personale della Polizia Locale di Pordenone specializzato nell’utilizzo di un drone con visore notturno di ultima generazione. Durante l’esecuzione del servizio, che verrà ripetuto periodicamente, non sono stati segnalati furti. Nel corso del dispositivo sono stati controllati 62 veicoli, identificate 67 persone, elevate 2 sanzioni al codice della strada.

Inoltre: i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sacile hanno deferito in stato di libertà per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche un 33enne residente a Brugnera il quale, controllato a Polcenigo alla guida della propria autovettura, risultava positivo ad accertamento con etilometro; i Carabinieri della stazione di Aviano hanno deferito in stato di libertà per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche un 42enne residente a San Quirino e un 29enne di origine albanese residente a Fontanafredda, entrambi fermati alla guida della rispettiva automobile nel comune di Aviano e risultati positivi all’accertamento con etilometro. In tutti questi casi la patente di guida è stata ritirata.

Infine, sempre i Carabinieri di Aviano hanno segnalato alla prefettura di Pordenone per uso personale di sostanze stupefacenti un 16enne di Roveredo in Piano, il quale, controllato in Aviano, è stato trovato in possesso di 18,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, posta sotto sequestro.

I Carabinieri della Comando Provinciale di Pordenone sono impegnati nell’attività di prevenzione e repressione dei furti in abitazione. Per tale motivo verrà intensificata la vigilanza sulle aree urbane negli orari più sensibili e verranno predisposti periodici servizi straordinari di controllo del territorio.

Nella mattinata di domani, inoltre, presso la sede del comando Compagnia di Sacile, verrà effettuato un incontro operativo tra i Comandanti delle Stazioni dipendenti e del Nucleo Operativo e Radiomobile e i Comandanti delle Polizie Locali dei Comuni ricompresi nella giurisdizione di competenza, col fine di definire criteri di collaborazione e supporto per la prevenzione e la repressione del fenomeno dei furti in abitazione durante le stagioni autunnale e invernale. Verranno infine riproposti, in collaborazione con le amministrazioni Comunali, incontri con le popolazioni al fine di fornire utili consigli per prevenire truffe e furti in abitazione.

I Carabinieri consigliano nuovamente ai cittadini di chiudere sempre porte e finestre delle proprie abitazioni, di attivare l’allarme anche per brevi assenze e di contattare il 112 in caso si notino persone sospette.