Carnevale a Pordenone 2026, l’1 febbraio i carri mascherati

PORDENONE – ​La città si appresta a vivere il periodo più divertente dell’anno! Tutto è pronto per il Carnevale a Pordenone che, nella sua edizione 2026, presenta un calendario ricco di attività, soprattutto per i più piccoli.

​Ad accompagnare tutti in questa atmosfera allegra e spensierata, in varie location del centro ci saranno le coloratissime videoproiezioni, che sarà possibile ammirare in orario serale da lunedì 26 gennaio al 17 febbraio, martedì grasso, in piazza della Motta, piazza XX Settembre e sulla facciata del Municipio.

​Domenica 1° febbraio lungo le vie della città si terrà l’imperdibile sfilata dei Carri Mascherati, che ad ogni edizione coinvolge tantissimi bambini con le loro famiglie: migliaia di persone provenienti da tutto il territorio e anche da fuori provincia.

​La sfilata, che partirà alle ore 14.00 da viale Martelli (all’altezza della rotatoria che incrocia via Riviera del Pordenone, via Revedole e viale Dante), percorrerà via Dante Alighieri, piazzale Duca d’Aosta, via Cavallotti, piazza XX Settembre, con ritorno in viale Martelli.

​

Questi gli 11 Carri partecipanti alla sfilata 2026: Simpatizzanti Bersaglieri di San Stino di Livenza con il carro Ballando con gli Dei, Amici Forever di San Stino di Livenza con il carro Todos es Posible, Oratorio San Giovanni Bosco di Annone Veneto con il carro I Ragazzi di Campagna, Gruppo Patronato Don Bosco di Motta di Livenza con il carro Pazzo Safari, Chions Tuttinsieme della ProLoco con il carro Stregati Dal Carnevale, Gruppo deli Ingestibili di Breda di Piave con il carro Note di Follia, Parrocchia di Orcenico Inferiore con Castions con il carro La Divina allegria: lasciate ogni tristezza o voi che sfilate, Gruppo Giovanile Aps di Montereale Valcellina con il carro Alice nel Paese delle meraviglie, Pro Loco Aviano Aps con il carro Adams Family, Associazione TesteMatte di Pravisdomini con il carro L’Altro Mondo, Gruppo I Ricicloni Aps di Torre di Mosto con il carro I Guardiani della luce.

​Ad essi si aggiungono anche i 3 gruppi Filarmonica di Pordenone, Banda Musicale e Majorettes di Prata di Pordenone e Delegazione del Carnevale di Venezia.​

​

«Ormai da qualche anno – spiega l’assessore alla cultura Alberto Parigi – stiamo migliorando il Carnevale, rendendo i Carri più attrattivi e spettacolari. Inoltre, rispondendo alla richiesta dei commercianti, abbiamo spostato la tradizionale sfilata a domenica, giornata in cui chi vorrà tenere aperta la propria attività lo potrà fare liberamente.

Questo perché il Carnevale – puntualizza Parigi – è una manifestazione che nel corso di un pomeriggio riesce a catalizzare in città più persone di qualsiasi altra iniziativa: in passato, infatti, si sono raggiunte ben ventimila presenze. Infine, durante la sfilata dei Carri, nel primo tratto di viale Dante la musica sarà riprodotta ad un volume più basso per consentire anche alle persone affette da autismo e alle loro associazioni di riferimento di partecipare a questo bellissimo momento di festa. Perché il Carnevale a Pordenone è anche inclusività!».

​Ma il programma non finisce qui! Prevede infatti anche la gettonatissima Festa dei bambini, che si terrà il 17 febbraio dalle 14.30 in piazza XX Settembre, nel pomeriggio di martedì grasso. Qui, come da tradizione, i bambini e i ragazzi potranno divertirsi con musica, truccabimbi, giochi, animazioni e tante attività per trascorrere un pomeriggio in allegria. In caso di maltempo la Festa sarà ospitata presso il Polisportivo A. Lupieri di Villanova.

​«Siete tutti invitati al Carnevale a Pordenone – afferma con gioia il primo cittadino Alessandro Basso, nel suo primo Carnevale da sindaco. Sono certo che l’atmosfera di allegria e divertimento di questo momento di svago e aggregazione in città favorirà la convivialità e la socialità di grandi e piccini. Buona festa a tutti!»