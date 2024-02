Carnevale a Pordenone: Martedì Grasso in piazza

PORDENONE – Il Martedì Grasso verrà celebrato a Pordenone il 13 febbraio con una festa durante la quale bambini e famiglie potranno immergersi nel puro divertimento tra trampolieri, sculture di palloncini e bolle di sapone.

In collaborazione con la Pro Loco Pordenone APS, la Festa dei Bambini del Martedì Grasso si svolgerà in piazza XX Settembre dalle ore 14:30 alle ore 18.00 circa con intrattenimenti e per tutti caramelle, crostoli, castagnole, thè e cioccolata calda distribuiti dai volontari della ProLoco.

In programma gonfiabili, trampolieri con bolle di sapone, truccabimbi con Federica e animazione con il gruppo di Daiana Orfei e la bici gigante illuminata e musicante itinerante, che sfilerà per le vie della città.

Topolino, Minnie, Olaf, Minions e i clown saranno le mascotte di questo Carnevale dei Bimbi 2024, si esibiranno con magiche bolle di sapone ed altri intrattenimenti vari di animazione, scattando bellissime foto ricordo con i bambini.

In caso di brutto tempo, la festa si svolgerà al coperto presso la Polisportiva “Armando Lupieri” di Villanova (Via Pirandello, 33).

Per i bambini in vacanza da scuola, dal 12 al 14 febbraio, si anima il Museo d’arte di Palazzo Ricchieri, con tre mattinate pensate espressamente per loro e già sold out. Divertimento, giochi, attività didattiche, tante storie e curiosità li attendono in un percorso alla scoperta dei tesori che questo bel palazzo signorile custodisce. E in una delle sale si fa merenda tutti assieme!

Informazioni e dettagli alla pagina web del sito del Comune www.comune.pordenone.it/carnevale