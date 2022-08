Caro energia e materie prime. L’Ascom convoca un’assemblea straordinaria

PORDENONE – Il contrasto al caro energia e l’aumento delle materie prime che stanno mettendo a dura prova le piccole e medie imprese del commercio e turismo ha imposto i vertici dell’Ascom-Confcommercio, l’associazione di categoria più rappresentativa del Friuli occidentale, a indire per giovedì 1 settembre, alle ore 20, un’assemblea straordinaria con i vari presidenti delle categorie mercantili (alimentari, abbigliamento, alberghi, pubblici esercizi e, più in particolare, tutto il settore no food).

Si tratta di un incontro urgente dove – come ha sottolineato il presidente provinciale Fabio Pillon – saranno raccolte «le proposte dei rappresentanti di categoria e le possibili azioni da intraprendere per far fronte a questa folle escalation dei prezzi energetici che per l’autunno metterebbe a rischio la sopravvivenza delle attività commerciali».

Sull’esito di questa assemblea straordinaria (gli associati potranno collegarsi anche da remoto su piattaforma Microsoft teams) i rappresentanti della struttura provinciale daranno comunicazione nella giornata di venerdì nel corso di una conferenza stampa.