Estate a Pordenone, gli eventi dal 30 agosto al 1 settembre

PORDENONE – Estate a Pordenone. Questi gli eventi dal 30 agosto al 1 settembre.

Martedì 30 agosto

La lettura animata de “L’eroico volo di Arturo” curata dall’ autrice Paola De Giorgi e il laboratorio creativo condotto da Sonia Piccinato, sono i due appuntamenti dedicati ai bambini dagli 8 agli 11 anni

che martedì 30 alle ore 17.30 si terranno nella sezione ragazzi della Biblioteca Civica.

Subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale il poeta italiano, Gabriele D’Annunzio avvicina Arturo, un giovane e ardimentoso aviatore, per affidargli un incarico importante: girare il mondo volando dall’Italia al Giappone per dimostrare ai bambini che le imprese straordinarie sono ancora possibili e per ridonare alle persone la capacità di sognare, perduta per colpa delle brutalità del conflitto.

Un racconto avvincente, ispirato alla storia vera di Arturo Ferrarin che, nel 1920 compie una delle più grandi imprese nella storia d’Italia: il primo volo da Roma a Tokyo. Dopo aver ascoltato alcuni brani del libro, i bambini potranno continuare a sognare provando a costruire con le loro mani un modellino di aereo SVA 9, quello utilizzato da Arturo per la sua impresa.

Cinemazero, alle 21 nell’area urbana UAU! nel giardino “Francesca Trombino” in Via Brusafiera – Pordenone, presenta il documentario Viaggio nei Vulcani del Mondo – Fire of Love. I vulcanologi francesi Katia e Maurice Krafft hanno viaggiato per il mondo alla ricerca di eruzioni vulcaniche e nuvole di cenere. Hanno filmato i viaggi e il loro incredibile archivio personale di pellicole in 16mm è una testimonianza avvincente di una vita dedicata all’esplorazione, alla ricerca di eruzioni vulcaniche.

Il film di Sara Dosa realizzato interamente con i loro filmati, lettere e appunti, è arte cinematografica pura, poetica ed estroversa, con l’esuberanza di un film della nouvelle vague francese e offre alcuni dei momenti più belli e tragici che si possa immaginare di vedere in un film.

“Alla fine dei baci” è il libro che l’autore Marco Anzovino presenterà alle 21 in piazza Risorgimento. Il romanzo racconta l’irrefrenabile e l’immensa voglia di vita di Giada e Luca, due adolescenti con la passione per la musica. Una storia di amore, dedizione, amicizia e giovinezza particolarmente coinvolgente ed emozionante.

La presentazione sarà accompagnata dalla musica di Cesare Coletti alla chitarra classica e con la voce di Veronica Bitto. Evento in collaborazione con l’associazione Giais on the Rock.

Mercoledì 31 agosto

La rassegna Teatro Largo si congeda con una rappresentazione brillante a cura della Compagnia Giù dai Colli Aps in programma alle 20.45 nell’ area verde del Centro Associativo in Largo Cervignano.

In caso di maltempo, lo spettacolo sarà rappresentato nell’adiacente Sala dell’ex Circoscrizione Rorai/Cappuccini (ora utilizzata dal C.A.G.

Ennio di Giuseppe Tornatore è il grande documentario sul genio di Ennio Morricone: il compositore e musicista italiano più popolare al mondo, autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili che Cinemazero presenta alle ore 21 nell’ arena Cimolai in piazza XX Settembre . Il film ripercorre la vita e le opere del leggendario compositore: dall’esordio con Sergio Leone fino all’Oscar.

La figura del Maestro è narrata attraverso le interviste a rinomati registi e musicisti, le registrazioni dei tour mondiali, i video tratti da film e filmati esclusivi delle scene e dei luoghi che hanno definito la sua incredibile carriera.

Giovedì 1 settembre

Pesca pesciolini, mini bowling, corsa con i trampoli, limbo sono alcun giochi e intrattenimenti con cui Pilar Luisa Perazzo intratterrà i bambini dalle 17 alle 19 in piazza Risorgimento.

Nell’arena Despar in piazza della Motta dalle 18.30 alle 20 si esibirà il Coro Polifonico “Città di Pordenone”, che da oltre 40 anni è parte integrante della vivace vita musicale di Pordenone. Attualmente il coro è composto di 16 coriste ed è diretto dal 1998 dal M° Mario Scaramucci e, per i brani con accompagnamento pianistico, si avvale della collaborazione del M° Dewis Antonel.

Alle 19 nel parco della Madonna nell’omonima via cittadina pellegrina la Scuola sperimentale dell’attore propone una performances teatrale e musicale “Acqua che viaggia”.

Due narratori divulgatori si cimenteranno nel racconto dell’approccio di Leonardo da Vinci alla conoscenza dell’acqua nei suoi diversi aspetti, sia per scopi difensivi che per la navigazione: indagini che scaturiscono dell’esperienza e dell’osservazione della natura.

Seguendo svariati itinerari acquatici, dal Danubio all’Isonzo, dall’Adriatico al Tirreno…, il pubblico viene coinvolto in modo scherzoso nel metodo di studio di Leonardo da Vinci, basato sull’attenta e precisa analisi delle leggi della natura.

Lo spettacolo sarà accompagnato dalle musiche rinascimentali della fisarmonica per celebrare il genio che per primo inventò la tastiera verticale e che fu precursore della fisarmonica attuale. L’evento è indicato per un pubblico sopra i 7 anni e in caso di maltempo si terrà nel salone interno.

Con “La Sera dei miracoli”, alle 21 nell’arena Cimolai in Piazza XX Settembre, Esibirsi Società Cooperativa , rende omaggio alla vita, alla storia e alle canzoni di Lucio Dalla. Nel decimo anniversario della sua scomparsa, un emozionante viaggio nelle sue canzoni interpretate dalla magnifica voce di Lorenzo Campani.

Lorenzo Campani, cantautore emiliano già interprete dei ruoli di Quasimodo e Clopin in “Notre Dame De Paris” di Cocciante, è stato apprezzato dal grande pubblico durante la sua partecipazione al talent The Voice of Italy.

Ad accompagnarlo una band di musicisti di prim’ordine: Max Pasut al basso, Marco Vattovani alla batteria, Marco Locatelli alle chitarre e Luigi Buggio alle tastiere, il quale cura anche la direzione artistica dello spettacolo.