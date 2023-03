Casa Studente perde altra figura storica, Corrado Tossut

PORDENONE – La Casa dello studente di Pordenone perde un’altra figura storica.È mancato anche Corrado Tossut. Classe 1931. Pordenonese doc. Nato nel borgo San Gregorio, nelle casette lungo il Noncello. In realtà si chiamava Nicolò, in onore del Santo raffigurato nella pala del Duomo San Marco.

Un’infanzia all’ombra del campanile e sul fiume: tuffatore e pescatore, non tanto per sport, ma per portare a casa qualche pesce per la famiglia.

Calzolaio sulle orme del padre, abilissimo artigiano.

Dagli anni dell’apertura della Casa dello Studente di Pordenone, fino alla pensione, Corrado è stato presenza importante vicino a don Luciano Padovese e i diversi responsabili della Casa.

Persona indefessa ed affidabile con le sue molteplici capacità di attenzione alle persone, dalle più giovani alle più anziane, e con la sua creatività.

Che si trattasse di curare gli spazi interni e aiutare nel servizio bar, che di occuparsi di campi gioco e giardino.

Grande protettore di merli e uccellini primaverili nei nidi delle siepi; anche se un po’ meno dei gatti, come il famoso Simplicio che alle siepi si avvicinava con altre intenzioni.

Ma non solo: Corrado fu per anni prezioso assistente di critici d’arte nell’allestire le diverse mostre alla Galleria Sagittaria del Centro Iniziative Culturali Pordenone.

Precisione, buon occhio e un gusto estetico arricchitosi in contatti e dialoghi personali con gli artisti e le diverse personalità con cui veniva in contatto.

Farà parte anche lui della storia della Casa dello Studente e di Pordenone.

Il Funerale avrà luogo sabato 11 alle ore 10 al Duomo San Marco di Pordenone.