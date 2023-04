Casa: Tomasello (Pd), occupazione abusiva è reato odioso

PORDENONE – “Solidarietà e appoggio alla famiglia di Pordenone che sta patendo l’occupazione abusiva di una casa. L’occupazione illegittima di un’abitazione destinata a domicilio privato, l’esproprio di fatto di una proprietà, è un vulnus che colpisce le persone in modo particolarmente odioso, generando la sensazione di essere indifesi di fronte a un sopruso”.

Il segretario del Pd provinciale del Pordenonese Fausto Tomasello, prende posizione sull’episodio di occupazione abusiva avvenuto nel capoluogo della Destra Tagliamento.

”È un problema che già esiste e che – afferma il segretario dem – deve essere sanzionato immediatamente e con la massima durezza. Per prevenire casi del genere serve un maggiore controllo capillare del territorio che veda coinvolte, oltre alle forze dell’ordine, anche le dotazioni degli Enti Locali. Un presidio forse carente – aggiunge Tomasello – visto che fatti simili si verificano sempre più frequentemente anche nella Destra Tagliamento”.

Per Tomasello, che è stato in contatto con le vittime dell’occupazione “bisognerebbe valutare l’introduzione di un nuovo articolo del codice penale che sanzioni in maniera pesante chiunque occupi abusivamente una casa”.