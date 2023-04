Casting per il Progetto “Pordenone”

PORDENONE – Aperti i casting per il nuovo progetto “Pordenone”, realizzato dall’Associazione Giovanile Astro con l’assessorato Politiche Giovani del Comune di Pordenone e il sostegno di Fondazione Friuli, in collaborazione con IAL Fvg e ISIS Zanussi.

Venerdì 14 e sabato 15 aprile nello spazio HUB381 in piazzetta A. Furlan 15 tutti sono invitati a partecipare da protagonisti e comparse al progetto cinematografico che, tramite un racconto noir formato da sette corti di sette minuti l’uno, ripercorrerà le bellezze della città e le diverse realtà che la popolano.

«L’invito è rivolto a tutti i pordenonesi che vogliono vivere la propria città – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Alberto Parigi –. Un’iniziativa che apre le porte a questo bellissimo spazio, centrale e funzionale, gestito dal comune in collaborazione con la cooperativa FAI e che entrerà in piena attività a maggio per tutti i giovani, un punto di aggregazione al cui interno si realizzeranno anche progetti culturali e didattici.

I casting aperti questo fine settimana sono un’occasione in più per stimolare la partecipazione dei giovani come veri protagonisti della città che cambia».

Il Progetto “Pordenone” si comporrà quindi di una serie di corti cinematografici le cui riprese saranno girate tra maggio e giugno.

Il protagonista è un poliziotto di circa 40 anni che, dopo un’assenza di 20 anni dalla propria città d’origine, torna a Pordenone per delle indagini e deve scontrarsi con un pericoloso dinamitardo disposto a tutto. Ogni corto racconta una parte della storia, come se si trattasse di una serie TV in cui ogni puntata chiude una parte della storia e rilancia alla puntata successiva, stimolando la curiosità.

Le puntate saranno l’occasione per invogliare a visitare Pordenone, conoscere i volti di una città viva e attrattiva, i cambiamenti che ha affrontato negli ultimi 20 anni, i luoghi di principale interesse storico e culturale, come corso Vittorio Emanuele II, piazza del Duomo, il Ponte di Adamo ed Eva, piazza XX Settembre con la Biblioteca civica, e quelli meno conosciuti.

A raccontarli, non saranno tanto i dialoghi, quanto piuttosto le immagini e la colonna sonora, musiche originali composte per l’occasione dalla Scuola di Musica Città di Pordenone.

I casting sono aperti a tutti, anche senza esperienza, venerdì 14 aprile dalle ore 15:30 alle 19:00 e sabato 15 aprile con orario 9:00 – 12:30 e 14:00 – 18:00 in piazzetta A. Furlan 15 a Pordenone, nello spazio HUB381.

Presentarsi con un documento di identità e il codice fiscale. Informazioni a [email protected] e al telefono 334 7008224

Il nuovo Centro per ragazzi HUB 381 (il nome nasce dal riferimento alla Legge del 1991 che sancisce la cooperazione sociale) di viale Dante, presso la Corte del Bosco, va ad aggiungersi alla rete di Centri Giovani di cui fanno parte i servizi ormai rodati di via Pontinia, Largo Cervignano e la recente Casa delle Attività a Vallenoncello.

L’intento è quello di distribuire in tutta Pordenone dei luoghi in cui gli over 14 anni possano stare assieme in modo sano, socializzare, svolgere attività ricreative e formative, avere stimoli positivi per combattere disagio e situazioni difficili.

Questo nuovo spazio urbano è gestito dalla cooperativa sociale FAI e garantisce l’attività a favore dei giovani per 6 giorni a settimana, allargandosi anche ad aperture serali. Un coinvolgimento attivo dei ragazzi nella vita cittadina, affinché i più giovani possano riconoscere questi Centri quale punto di riferimento per la loro crescita.