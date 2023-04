Pn calcio, sollevato dall’incarico allenatore Stefani

PORDENONE – Il Pordenone Calcio comunica di aver sollevato mister Mirko Stefani dall’incarico di allenatore della Prima squadra.

Insieme al tecnico è stato sollevato dall’incarico di allenatore in seconda mister Andrea Toffolo.

Il presidente Mauro Lovisa ringrazia mister Stefani e il vice Toffolo: “Si sono messi a disposizione in questo mese di lavoro con grande applicazione e attaccamento ai colori, che fanno parte della loro storia professionale.

La decisione che abbiamo assunto non intacca la gratitudine e la stima per entrambe le figure, che – con ruoli diversi – negli anni hanno dato tanto per la nostra maglia ottenendo e condividendo grandi soddisfazioni.

Sia per Mirko, con cui era stato iniziato un percorso nel Settore giovanile, che per Andrea le porte del Club saranno sempre aperte”.