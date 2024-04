Celebrazione del Centenario del Collegio Don Bosco

PORDENONE – Il Collegio Don Bosco di Pordenone è lieto di annunciare che i festeggiamenti per il suo centenario, avviato il 31 gennaio 2024, continuano con un’ottima risposta da parte della città. Questo anniversario speciale è un’occasione per riflettere sulle nobili tradizioni educative che hanno caratterizzato questa istituzione nel corso di questi primi cento anni di storia.

Numerosi eventi educativi, arricchiti da illustri relatori, saranno al centro delle celebrazioni. Attraverso conferenze, seminari ed eventi culturali, si offrirà un’opportunità unica per approfondire tematiche educative di primaria importanza.

In questi giorni, il Don Bosco ha offerto alla città uno spettacolo Teatrale con l’attore Giovanni Sciofoni, la serata è stata occasione di divertimento ma anche di riflessione per tutti i partecipanti. Il prossimo evento culturale sarà un gran galà musicale che si terrà il 9 giugno presso il Teatro Verdi di Pordenone tenuto dall’Orchestra da Camera di Pordenone e dall’Accademia d’Archi Arrigoni. Ad aprire la serata saranno i ragazzi del progetto scientifico musicale del Don Bosco stesso.

In autunno, ci sarà una giornata di festa che coinvolgerà tutti gli Ex-Allievi del Don Bosco e le autorità della città. In tale occasione, all’interno del Collegio Don Bosco sarà allestita una mostra fotografica commemorativa per rievocare gli episodi salienti della storia dell’Istituto, offrendo uno sguardo affascinante sui momenti che hanno plasmato la sua identità nel corso degli anni.

Nello stesso periodo, verrà presentato un libro che racconterà in modo dettagliato la storia della casa, testimoniando il suo impatto positivo sulle vite di generazioni di studenti.

Il Collegio Don Bosco desidera ringraziare il Comune di Pordenone e la Fondazione Friuli per il loro generoso contributo, che ha reso possibile la realizzazione di questo straordinario evento. Inoltre, siamo grati per la preziosa collaborazione dell’Associazione Panorama, che ha reso possibile un programma ricco e diversificato.

Per ulteriori informazioni sugli eventi e sulle modalità di partecipazione, si prega di visitare il sito web ufficiale del Collegio Don Bosco di Pordenone.