“La Civica”, avviata la petizione popolare “Prima la salute”

PORDENONE – Prosegue con un buon successo di partecipazione la petizione popolare “Prima la salute”, che sta coinvolgendo i cittadini di tutta la regione.

Nei giorni scorsi, la lista “La Civica” di Pordenone ha promosso una conferenza in cui ha evidenziato le iniziative di sostegno. Durante l’evento, i rappresentati dei Comitati promotori, Cesare Monea di “Pedemontana Viva Maniago”, in rappresentanza anche di “No tagli alla sanità Sacile” e Franco Chiarandini, per i comitati Cividale, Valli del Natisone e Gemona hanno presentato le ragioni dell’iniziativa.

Questo, dopo l’introduzione del portavoce de “La Civica” Roberto Freschi, che ha sottolineato quanto il tema salute, citando recenti indagini e sondaggi nazionali, occupi l’attenzione e la preoccupazione dei cittadini.

Con l’iniziativa, i promotori intendono garantire il rispetto dei tempi di attesa della sanità pubblica; garantire nei fatti il medico di medicina generale; infine, garantire la guardia medica a tutti i cittadini del Fvg.

Ha fatto seguito l’intervento del consigliere comunale de ” La Civica” di Pordenone, Marco Salvador che ha illustrato contenuti, supporti operativi, come il vademecum relativo alle lunghe liste di attesa per prestazioni sanitarie, e le modalità di sostegno, tramite i banchetti di raccolta firme, alla petizione rivolta al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

È intervenuta, in chiusura, la consigliera regionale Simona Liguori di “Civica Fvg,” vicepresidente della Commissione regionale Sanità.