Celebrazioni 79° Anniversario Liberazione e limitazioni alla viabilità

PORDENONE – ​In occasione delle celebrazioni del “79° Anniversario della Liberazione – Festa della Liberazione”, giovedì 25 aprile 2024 si terrà a Pordenone la consueta Cerimonia con deposizione delle corone nell’area antistante il Monumento ai Caduti in piazzale Ellero dei Mille e nel piazzale Maestri Del Lavoro presso il Centro Studi, con il seguente programma:

​8.25 schieramento del Reparto in armi in piazzale Ellero Dei Mille

​8.30 raduno di autorità, rappresentanze, Associazioni Combattentistiche e d’Arma e della cittadinanza

​8.35 onori ai Gonfaloni della Provincia e del Comune di Pordenone

​8.40 cerimonia dell’Alzabandiera

​8.45 deposizione corona al Monumento ai Caduti

8.50 saluto del Presidente ANPI provinciale Loris Parpinel, intervento del presidente di Pordenone Fiere Renato Pujatti e saluto del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani

​9.10 trasferimento in corteo al Centro Studi, piazzale Maestri Del Lavoro

​9.30 deposizione della corona al cippo della M.O. F. Martelli

​Pertanto è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7.00 alle 12.00 e fino a termine necessità nelle seguenti strade: piazzale Ellero dei Mille (ambo i lati), viale Trento e viale Trieste ambo i lati (tratto adiacente il lato Monumento ai caduti), via Gozzi (lato Giardinetti Centro Studi) e via Colombo (primo tratto).

Inoltre previsto divieto di transito dalle 8.00 alle 12.00 e fino a termine necessità in piazzale Ellero dei Mille e viale Trieste.

​Dalle 8.00 al termine della Cerimonia in piazzale Ellero, vengono istituite tutte le deviazioni del traffico e altri divieti necessari, al fine di poter garantire il regolare svolgimento della manifestazione.

Inoltre, per assicurare il regolare svolgimento e transito del corteo che alle ore 09.10 circa partirà da piazzale Ellero e percorrerà via Cavallotti, piazza Duca D’Aosta, viale Marconi, via Matteotti e piazza Maestri del Lavoro, è disposta la sospensione momentanea della circolazione stradale per tutti i veicoli, limitatamente al tempo impiegato dal passaggio del corteo.