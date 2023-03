Centenario aeronautica, Loperfido “orgoglio del nostro Paese”

PORDENONE – “Grazie alla nostra Aeronautica militare e tanti auguri per i suoi primi cento anni al servizio del Paese. Cento anni di impegno delle nostre donne e dei nostri uomini non solo per la difesa dello spazio aereo nazionale, ma anche per portare soccorso e aiuto nei paesi afflitti da guerre e calamità.

Fate sventolare alto il nostro tricolore nei cieli di tutto il mondo. Siamo orgogliosi di voi”. Lo dichiara l’onorevole Emanuele Loperfido, componente della commissione Difesa della Camera dei deputati.

Nella foto l’onorevole Loperfido con il generale Luca Goretti, Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare.