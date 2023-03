Teatro Verdi, in esclusiva il 30 Maria Joao Pires

PORDENONE- Autentica leggenda del pianoforte dalla ricca e luminosa carriera, interprete eccelsa del repertorio classico viennese e romantico, sia nella veste di solista che di camerista, Maria João Pires unisce ora le due sfere musicali in un unico atteso concerto in esclusiva regionale al Teatro Verdi di Pordenone in programma giovedì 30 marzo alle 20.30.

Affiancata dal Quintetto dell’Orchestra I Virtuosi Italiani – tra le formazioni più attive nella scena musicale internazionale – la grande pianista portoghese sarà magistrale interprete sul palcoscenico del Verdi di Mozart e Schubert, da sempre suoi “compagni di vita”.

In programma il concerto per pianoforte e orchestra K 271 di Mozart – composto nel gennaio 1777 e ultimo dei quattro appartenenti al ciclo salisburghese per pianoforte e orchestra – sarà presentato nella versione per archi realizzata da Ignaz Lachner: pagina dal carattere raffinato, intimo, cameristico, un dialogo progressivamente costruito che proietterà il pubblico nel meraviglioso universo mozartiano.

Una freschezza gioiosa pervaderà invece con il Quintetto op. 114 chiamato “della trota” per l’utilizzo nell’Andantino del tema del suo Lied Die Forelle (La trota), composto nel 1819 su commissione del mecenate Silvester Paumgartner, violoncellista dilettante, oltre che animatore di una serie di incontri musicali che teneva a casa sua. Con molta probabilità il Quintetto venne eseguito in una di queste occasioni, pubblicato poi postumo come opus 114, a un anno dalla morte di Schubert.

In assoluto una delle migliori musiciste della sua generazione, Maria João Pires – insignita del prestigioso IMC-Unesco International Music Prize – continua a emozionare il pubblico con l’integrità, l’eloquenza e la vitalità della sua arte. Arriverà in esclusiva regionale al Teatro Verdi di Pordenone dopo essersi esibita in tutto il mondo al fianco delle più importanti orchestre, dai Berliner Philharmoniker alla Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam.

Il caffè Licinio del Verdi sarà aperto dalle 19.00 per un aperitivo con buffet che si può prenotare in biglietteria.

