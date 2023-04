Cerimonia del 25 aprile: programma e viabilità

PORDENONE – Martedì 25 aprile si terranno le celebrazioni per il 78° anniversario della Liberazione. Saranno presenti il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, autorità civili e militari, l’A.N.P.I. provinciale, associazioni combattentistiche e d’arma.

​Questo il programma della mattinata:

9.30 raduno delle autorità e della popolazione presso il Monumento ai Caduti in piazzale Ellero dei Mille

9.35 onori ai Gonfaloni del Comune e della Provincia di Pordenone

9.40 alzabandiera

9.45 deposizione della corona al Monumento ai Caduti

9.50 saluto del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, del presidente dell’A.N.P.I. provinciale e dell’on. Michelangelo Agrusti

10.10 formazione del corteo diretto al Centro Studi

10.25 schieramento e deposizione della corona presso i cippi della medaglia d’onore Franco Martelli e dei deportati nei campi di sterminio nazisti, nonché alla lapide della medaglia d’onore Terzo Drusin.

​In occasione della celebrazione di martedì 25 aprile, sono state istituite le seguenti modifiche alla viabilità. Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7.00 alle 12.00 in piazzale Ellero dei Mille, viale Trento, viale Trieste, piazza Maestri del Lavoro, via Gozzi e via Colombo. Divieto di transito dalle 8.00 alle 12.00 in piazzale Ellero dei Mille e viale Trieste.

La circolazione stradale sarà sospesa, limitatamente al passaggio del corteo, dalle 10.00 circa lungo il tragitto che va da piazzale Ellero dei Mille verso via Cavallotti, piazza Duca d’Aosta, viale Marconi, via Matteotti e piazza Maestri del Lavoro.

​

Una deroga è prevista per i veicoli specificatamente autorizzati, quelli adibiti a servizi di polizia, vigilanza, antincendio, pronto soccorso o invitati alla cerimonia, i pedoni lungo i marciapiedi e gli spazi preposti, la circolazione degli autobus in viale Trieste e piazzale Ellero, dei Mille prima delle 9.50 e dopo le 10.40.