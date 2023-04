Screening Lions in scuole infanzia cittadine

PORDENONE – Si è svolto nei giorni scorsi alle scuole dell’infanzia di Via Fiamme Gialle e di Via Cappuccini lo screening dell’ambliopia volto a identificare i fattori di rischio che potrebbero evolvere in disturbi visivi importanti.

Allo screening, offerto dal Lions Club di Brugnera Pasiano Prata, sono stati sottoposti tutti i bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola

Alla presentazione hanno partecipato il presidente del Lions Graziano Battistella, la preside dell’istituto Rorai Cappuccini Maria Lidia Filipetto e la coordinatrice delle scuole Gabriella Bincoletto.

I bambini partecipanti all’iniziativa sono stati 50 e hanno vissuto questo momento con molto entusiasmo grazie anche alle competenze della dottoressa Stefania Mattioz, che ha eseguito lo screening.