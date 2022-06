Chiusura al traffico e senso alternato in via Udine

PORDENONE – Si prevedono disagi per la circolazione con la chiusura temporanea al traffico di via Udine e l’istituzione del senso unico alternato a partire da lunedì 13 giugno per la durata di due settimane.

Interessato il tratto di strada in corrispondenza del civico 142 per posa di condotta idraulica in calcestruzzo sotto il livello della strada per la realizzazione dei lavori di costruzione della Strada di Circonvallazione a Sud della città tra la S.S. n. 13 e l’autostrada A28.

L’esigenza è avanzata da Autovie Venete S.p.A., titolare del cantiere stradale, che eseguirà i lavori di posa in due fasi.

La regolazione del traffico e il conseguente senso unico alternato sarà segnalato da apposita cartellonistica in loco e gestito dalla committente Autovie Venete S.p.A.