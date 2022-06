Riaperto campo calcetto case popolari Rorai Grande

PORDENONE – È stato riaperto il campo di calcetto delle case popolari di via Pontinia a Rorai Grande a Pordenone: un piccolo intervento ma di grande significato che va ad inserirsi in un più ampio progetto dedicato soprattutto ai ragazzi del centro di aggregazione comunale gestito dall’Opera Sacra Famiglia su mandato del Comune di Pordenone.

Spiega l’assessore alla cultura e politiche giovanili Alberto Parigi: «Con l’apertura del campetto i nostri ragazzi potranno giocare a pallone in un’area adibita e più sicura.

È un piccolo intervento che si inserisce in una serie significativa di attività che stiamo mettendo in atto soprattutto per i ragazzi del centro di aggregazione giovanile. Tra gli interventi, che rispondono puntualmente a delle richieste partite da loro, ricordiamo i corsi di tutoraggio educativo, quelli per la gestione delle emozioni e i corsi di educazione sessuale».

Interviene l’assessore all’ambiente Monica Cairoli: «Per rendere questo campo di calcetto ancora più fruibile, realizzeremo alcuni lavori di sistemazione. Verrà alzata la rete di recinzione per evitare che il pallone esca dal rettangolo di gioco e sarà lasciata crescere leggermente in altezza la siepe lungo la rete».

«Questa opportunità che noi offriamo ai giovani – precisa infine Parigi – chiede loro in cambio una certa responsabilità affinché vengano rispettate le norme di buona educazione e di rispetto del vicinato».