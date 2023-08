“Cinema sotto le stelle”, il 21 agosto “Grazie ragazzi”

PORDENONE – Un film che offre lo spunto per riflettere sulla condizione delle carceri italiane: “Grazie ragazzi” di Riccardo Milani, con Antonio Albanese, è in programma lunedì 21 agosto alle 21, all’Arena Hera di Largo San Giorgio a Pordenone.

Come sempre, il programma del cinema sotto le stelle di Cinemazero unisce intrattenimento e impegno in ambito sociale, con una proiezione su un tema al centro del dibattito proprio in questa calda estate. La proiezione è in collaborazione con l’Associazione Carcere e Comunità di Pordenone.

“Grazie ragazzi” racconta di un appassionato attore, Antonio Cerami (interpretato da Albanese, Nastro d’Argento come miglior attore di commedia in questo film), alle prese con un laboratorio teatrale all’interno di un istituto penitenziario. Di fronte alla mancanza di offerte di lavoro, il protagonista accetta un lavoro come insegnante di recitazione nel carcere di Velletri. È un progetto finanziato dal Ministero e la direttrice del carcere, Laura (Sonia Bergamasco), ha acconsentito senza troppo entusiasmo.

Ad entusiasmarsi sarà Antonio, che deciderà di mettere in scena un progetto più grande: “Aspettando Godot” di Samuel Beckett, perché i detenuti «sanno cosa vuol dire aspettare: non fanno altro». Così i personaggi: Mignolo dalla moglie focosa, Aziz nato a Tripoli e arrivato in Italia col gommone, Damiano il balbuziente, Diego il boss e Radu l’addetto alle pulizie rumeno lavoreranno per interpretare un testo complesso e impegnativo, con risultati tutti da scoprire.

Il “Cinema sotto le stelle” è realizzato con il sostegno del Comune di Pordenone, della Regione FVG, Hera Luce e di Banca FriulOvest.