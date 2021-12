Circolazione: i sensi unici nel quartiere di Torre

PORDENONE – Nell’abitato di Torre, Hydrogea ha concluso gli scavi in alcune vie per la realizzazione della nuova fognatura e della sostituzione delle condotte dell’acquedotto, per cui il prossimo 24 dicembre verrà riaperta la circolazione stradale.

Da giovedì 23 in via Zara, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Stradelle e via Piave verrà istituito il senso unico di marcia con direzione via Stradelle verso via Piave e così pure in via Fermi nel tratto compreso tra le intersezioni con via Piave e via Stradelle, con la direzione unica di marcia da via Piave

verso via Stradelle.

In una seconda fase verranno installati i nuovi semafori in via Piave, all’altezza degli incroci con via Zara e via Sauro/Carnaro, così da semplificare le manovre di uscita da via Zara su via Piave.