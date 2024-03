Coldiretti a Ortogiardino, l’inaugurazione conclusa allo stand Campagna Amica

PORDENONE – L’inaugurazione di Ortogiardino, si è conclusa al padiglione 8 nello stand di Coldiretti. Il mercato di Campagna Amica, ha ospitato le autorità. Il menù a base di prodotti a chilometro zero è stato coordinato dal cuoco contadino Tiziano Trevisanutto.

I tredici produttori agricoli hanno messo a disposizione salumi, formaggi anche di malga, composte e conserve, miele e prodotti a base di peperoncino, birra agricola e vino del territorio.

Tra i presenti il Ministro Luca Ciriani, l’Assessore regionale Cristina Amirante e il presidente della fiera Renato Puiatti oltre a numerose autorità civili e militari. Per Coldiretti il vice presidente Marco De Munari e il direttore Antonio Bertolla.

Per l’intera settimana allo stand di Coldiretti con Campagna Amica saranno proposti eventi e degustazione da parte dei produttori agricoli.

Un appuntamento è in programma per venerdì 8 marzo, dalle 16.

“Coltivare il rispetto”. Questo è il titolo che le donne della Coldiretti di Pordenone, in occasione della giornata internazionale della donna per un incontro, confronto, tra donne imprenditrici agricole, ma non solo.

L’appuntamento, infatti, è aperto a tutti e ha in programma una scaletta che vedrà, la responsabile delle donne di Coldiretti Pordenone, Francesca Muner, confrontarsi con Paola Dalle Molle, vice presidente dei giornalisti Fvg.

Al termine seguirà un agriaperitivo in rosa.