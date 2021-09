Come accelerare il recupero dell’organismo debilitato, ce lo spiega il dottor Crozzoli

Diversi fattori, come il contatto con batteri o virus, il cambio di stagione, l’influenza, la convalescenza, il naturale processo di invecchiamento dell’organismo, uno sforzo fisico e mentale intenso, possono mettere a dura prova il nostro equilibrio portando ad inevitabili cali di energia e sintomi che lasciano il nostro organismo debilitato.

In queste particolari condizioni la regolarità dei processi fisiologici viene alterata, rendendoci più vulnerabili ed esponendoci a disturbi che abbassano notevolmente la nostra qualità della vita, come: Senso di malessere, spossatezza e astenia, Brividi e febbre, Nausea, Sonnolenza, Disturbi intestinali, Disturbi dermatologici, Dolori muscolari.

In caso di organismo debilitato da fattori di varia origine e natura, il Dottor Crozzoli, titolare delle parafarmacie Casa del Benessere, consiglia POSTV integratore.

Un prodotto naturale a base di attivi funzionali come Gelso bianco, Sambuco, Rosa canina, Acacia ed Estratto di semi di Pompelmo che agiscono in sinergia per un’azione ricostituente e specifica

La Rosa canina e la Vitamina C svolgono un’azione di sostegno e di supporto al normale metabolismo energetico.

Contribuendo anche al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

Il Sambuco e Il Gelso bianco promuovono le naturali difese dell’organismo e svolgono un’azione di drenaggio dei liquidi corporei, favorendo anche la fluidità delle secrezioni bronchiali.

L’Acacia ha un’azione prebiotica e promuove l’equilibrio della flora

intestinale. Infine il l’estratto dei semi di Pompelmo promuove un’azione antimicrobica e antiossidante.