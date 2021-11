Commercio cittadino ancora in lutto, è morto il titolare della gelateria Zampolli. Il ricordo di Quirini

PORDENONE – Il commercio cittadino ancora in lutto per la scomparsa del noto imprenditore Valentino Calzolari, di 81 anni, deceduto a causa di un ictus, titolare della rinomata pasticceria gelateria Zampolli di piazzetta San Marco a Pordenone, ora nelle mani dei figli Luca e Marco che proseguono con professionalità il lavoro svolto con tanta dedizione e per molti anni dal padre.

La moglie di Valentino, Laura Favretto, è deceduta la scorsa settimana.

Alla famiglia sono giunte le condoglianze dell’Ascom-Confcommercio provinciale da parte del nuovo presidente Fabio Pillon.

Questo il ricordo di Paolo Francis Quirini dal suo profilo facebook. “Da oggi, un altro grande personaggio pordenonese non c’è più: è Valentino Calzolari, ma da tutti conosciuto con il nome Zanpolli, come la gelateria, a ridosso del Duomo di Pordenone, che la sua famiglia sta gestendo da oltre cent’anni.

Valentino, oltre ad essere un eccellente professionista nell’arte del gelato, aveva una grande passione, il “Sollevamento Pesi”, che lo portò a creare la “Pesistica Pordenonese”, società che egli, da Presidente, portò ai più alti traguardi nel panorama italiano e internazionale.

Proprio in questi giorni è uscito il libro del pittore Giorgio Altio sui

“VECI LOCALI DE PORDENON”, e la “GELATERIA ZAMPOLLI” è citata con una doppia pagina, che viene pubblicata in questo post a ricordo di Valentino e sua moglie Laura, anch’ella mancata una settimana fa.

Ai figli Marco e Luca ed ai loro cari, porgo i sensi della mia vicinanza al loro dolore”.