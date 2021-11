Progetto di supporto e orientamento scolastico Interipetions

PORDENONE – In accordo con i Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città di Pordenone, l’amministrazione comunale prosegue il sostegno al progetto Interipetions proposto dai ragazzi dell’Interact Club a favore degli studenti delle scuole medie e del biennio delle superiori, che coinvolgerà attivamente come “tutor” diversi studenti universitari e degli ultimi tre anni delle scuole superiori.

Un servizio di ripetizioni e supporto scolastico gratuito organizzato dagli studenti per gli studenti, che aiuterà i più giovani in diverse materie scolastiche.

«Come ha dimostrato l’edizione dello scorso anno –commenta l’assessore comunale all’Istruzione Alberto Parigi-, il progetto permette un momento di confronto, di scambio di competenze e di crescita scolastica e personale sia per gli studenti che partecipano alle ripetizioni sia per ragazzi che aderiscono come volontari. L’unica finalità di questo gruppo di ragazzi è quella di mettersi a disposizione della comunità e la nostra amministrazione è loro molto grata per questo».

Iscrivendosi al link sottostante, sarà possibile dare la propria disponibilità come tutor:

https://forms.gle/q9qTg6DXCufRDyRq7