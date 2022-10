Commercio in città: in crescita esercizi di vicinato e strutture alberghiere

PORDENONE – L’assessore al commercio del Comune di Pordenone Emanuele Loperfido interviene in merito alla situazione delle attività in città per fare chiarezza su alcuni punti fondamentali.

«La crisi mondiale generalizzata sta colpendo duramente il commercio. In tale scenario questa amministrazione ha intensificato i rapporti con l’amministrazione regionale, ha avviato attività di sensibilizzazione e coinvolgimento di altri comuni anche attraverso Sviluppo e Territorio, continua a mantenere rapporti costanti col mondo dell’imprenditoria e con le associazioni di categoria per portare all’attuazione di provvedimenti.

Tutto questo dimostra che nonostante la pandemia, la crisi del commercio e la drammatica crisi energetica, a Pordenone le cose stanno andando bene. Certamente non è il caso di

adagiarsi sugli allori perché, con questa crisi energetica, i problemi sono dietro l’angolo, e su questo lavoreremo.

Ad oggi però i numeri parlano chiaro e mostrano che sono proprio gli esercizi di vicinato ad essere maggiormente aumentati, rispetto al calo del 2020. Rileviamo anche una crescita delle attività di strutture a carattere sociale, appartamenti per vacanze e strutture alberghiere, che dimostrano come Pordenone risulti attrattiva».

Loperfido spiega inoltre che il turismo in città è frutto della strategia adottata dall’intera amministrazione,

attraverso una politica urbanistica, d’immagine, che crede nell’importanza dello stile di vita e nell’attrattività

del lavoro. Infatti sono in aumento le domande di coloro che lavorano a Pordenone e vorrebbero stabilirsi in città.

Conclude il vicesindaco: «Questa strategia non porta a risultati immediati, ma conduce ad un esito positivo che dimostra la bontà del lavoro silenzioso che c’è alle spalle, grazie all’ottima collaborazione con gli uffici e con la Regione FVG, che stanzia fondi dedicati a commercio e imprese. Il dialogo con associazioni di categoria, col mondo dell’imprenditoria e con le istituzioni a più livelli è determinante per i provvedimenti più adatti per territorio, città e commercio. Per questo è utile che una persona possa avere incarichi di diverso tipo».

Si ricorda che sono aperti bandi regionali per la “concessione di contributo destinato alle micro, piccole e

medie imprese”, la cui domanda potrà essere presentata fino al 28 ottobre

(https://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act;jsessionid=C33F7F1ADB5978B6598D046DEC0

C19AE?dir=&nm=20220923113717002 )

e per la “concessione di contributi a fondo perduto per il mantenimento degli esercizi di vendita di vicinato”

per i comuni con meno di 5000 abitanti (non riguarda quindi Pordenone), che potrà essere presentata fino al

18 novembre

(https://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=2

0221017131639002 )