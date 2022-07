Commissione comunale Pari opportunità, la presidente è Chiara Cristini

PORDENONE – E’ Chiara Cristini, componente designata dal Consiglio Comunale già Consigliera di parità di area vasta, la presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Pordenone, che nella sua prima riunione ha provveduto immediatamente alla elezione delle sue rappresentanti. Vice presidente è stata eletta la giornalista Paola Dalle Molle, rappresentante della stampa designata dall’Ordine dei Giornalisti.

“L’elezione di presidente e vice presidente – commenta a caldo l’assessora Guglielmina Cucci – è avvenuta all’unanimità. Un segnale molto positivo che annuncia una commissione improntata alla trasversalità dei temi, alle competenze e agli obiettivi comuni.

Come dimostrato diverse volte nel corso della nostra storia democratica, le donne hanno portato a casa risultati importanti solo quando hanno lasciato da parte contrapposizioni politiche e divergenze ideologiche e si sono unite facendo fronte comune. Sono molto soddisfatta di queste nomine per il valore intrinseco che esprimono.

Mi preme anche sottolineare la competenza e la qualità anche di tutti gli altri membri e sono felice che la presidente abbia accettato la mia proposta di creare degli ambiti tematici di lavoro, in modo che ciascun membro abbia la possibilità di lavorare al meglio e potersi esprimere nei settori di propria competenza e interesse”.

“Pordenone è già un laboratorio innovativo e all’avanguardia per quanto riguarda le politiche e progetti per la parità – dichiara la neo presidente Cristini – e i profili delle persone nominate rendono questa commissione molto ricca dal punto di vista delle competenze, delle idee e dell’entusiasmo.

La Commissione opererà in base alle finalità e funzioni stabilite dal regolamento comunale per la promozione delle pari opportunità, puntando ad azioni concrete e di qualità e nell’ambito delle policies europee, nazionali e regionali, in collaborazione con gli organismi preposti.

Con l’obiettivo di essere subito operative, ci incontreremo già il 20 luglio per mettere in cantiere le proposte e il programma. Un ringraziamento va sia a coloro che mi hanno accordato la fiducia, sia alla presidente uscente, Daniela Quattrone, per il lavoro svolto.

“Attualmente Collaboratrice di Ires Fvg, la dott.ssa Chiara Cristini, con la sua attività di ricercatrice e operatrice proprio nel settore della parità di genere porta all’interno della Commissione un aspetto professionale e accademico di alto livello.

Paola Dalle Molle, membro di GiULia rete nazionale delle giornaliste italiane, già Coordinatrice della commissione pari opportunità del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, vice presidente ordine dei giornalisti FVG, ha maturato una lunga esperienza nell’ambito dei diritti delle donne, delle violazioni e discriminazioni, della prevenzione e lotta contro la violenza di genere soprattutto in riferimento al ruolo svolto dai media.

“Entrambe – sottolinea Cucci – fanno parte dei soggetti fondatori di Carta di Pordenone, il protocollo dedicato ai media e alla rappresentazione di genere, confermando l’importanza dell’attenzione al linguaggio e alla comunicazione in ogni sua forma, per modificare i modelli culturali che hanno determinato uno squilibrio tra i generi, senza dimenticare come sia scientificamente provato che il linguaggio influenzi il pensiero e dunque contribuisca a modellare la realtà”.

Sono membri della commissione: Lidia Diomede e Paola De Giorgi, consigliere comunali di maggioranza; Silvia Corelli, consigliera comunale di minoranza; Claudio Cattarinussi in rappresentanza dell’Associazione “In prima persona”; Emilia Quaglia e Rossana Mazzotti, indicate rispettivamente da Confindustria Alto Adriatico e ASCOM Terziario Donna; Ilaria Raffin e Laura Sangiovanni, esignate dalle Organizzazioni Sindacali; Maria De Stefano, indicata dal centro antiviolenza; Mirna Carlet e Valeria Capalbo designate dalle Associazioni presenti sul territorio; una rappresentante indicata della Consulta degli studenti.

Alle riunioni partecipa la consigliera di parità di area vasta Sara Marchi, e intervengono il sindaco o l’assessora alle Pari Opportunità.