Giovedi 7 luglio “Star a Pn” apre i negozi fino alle 23

PORDENONE – La tradizionale apertura dei negozi fino alle 23 nei giovedì estivi di luglio con il marchio “Star a Pn”, stella gialla in campo blu che campeggia in diversi luoghi della città, si presenta agli acquirenti giovedì 7 luglio giovandosi anche dei saldi appena iniziati.

Ad animare questa prima serata e a far da cornice ai negozi aperti sono in programma diverse iniziative Dalle 20 il centro sarà vivacizzato dalla musica della Funkasin Street Band. In corso Garibaldi sarà proposta l’animazione curata da Wideline Radio con le trasmissioni in diretta e uno shooting fotografico di Profili Studio Fotografico Pordenone.

La serata sarà promossa da alcune influencer, si potranno scoprire angoli nascosti di Pordenone contemplato le foto di Minghele ( IG profile) e scoprire prodotti del territorio e l’enogastronomia grazie ai locali aderenti dell’iniziativa A spasso con gusto a Pordenone.