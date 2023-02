Compleanno neroverde per la cantante Francesca Michielin

PORDENONE – La cantante Francesca Michielin, reduce dal grande successo per la conduzione di X Factor, si è esibita ieri sera in concerto all’Auditorium Concordia di Pordenone, tappa del tour “Michielin10 a teatro”.

Per omaggiare la città e il Pordenone Calcio come uno dei suoi simboli più iconici Michielin ha indossato per l’intera serata la maglia personalizzata dei ramarri

“Michielin 10”, donatale dal Club tempo fa e che comparve già in un suo contenuto social – mondo in cui Michielin e i neroverdi hanno interagito più volte – proprio durante X Factor. “Per festeggiare questa sera il mio compleanno – ha spiegato dal palco Michielin a inizio concerto – ho messo la maglia del Pordenone Calcio. Una città neroverde che si intona con i colori del mio nuovo progetto musicale (l’album Cani sciolti, uscito ieri, ndr)”.