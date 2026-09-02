Comune Pordenone, Tar boccia no a logo per “agnostici” e “atei”

PORDENONE – Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha annullato il provvedimento con il quale il Comune di Pordenone aveva negato all’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar) e al suo Circolo cittadino l’autorizzazione a utilizzare il logo istituzionale “Pordenone – Verso Capitale Italiana della Cultura 2027”.

Il ricorso principale presentato dall’associazione è stato accolto dalla Prima Sezione del Tribunale amministrativo regionale. Il Tar ha quindi annullato il diniego, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti che il Comune dovrá adempiere.

L’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar) e il suo Circolo di Pordenone esprimono profonda soddisfazione per la sentenza n. 200/2026 della Prima Sezione del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso proposto dall’associazione contro il Comune di Pordenone, annullando il provvedimento con cui il sindaco Alessandro Basso, Fratelli d’Italia, aveva negato l’utilizzo del logo del comune.