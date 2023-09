Con “Sport nei Parchi” tanti weekend di benessere a Parco Galvani

PORDENONE – Sport e Salute, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e il Comune di Pordenone, ha ideato un nuovo modello di fruizione dei parchi pubblici, che prevede la creazione di isole di sport, palestre a cielo aperto gestite da associazioni e società sportive del territorio.

​Per questo, venerdì 29 settembre alle 17.00 a Parco Galvani a Pordenone, si inaugurerà un nuovo capitolo di “Urban Sport Activity e Weekend” anche a Pordenone – come in molti altri comuni d’Italia – , dando il via al programma di attività gratuite che si svolgeranno in questa cornice tutti i weekend di ottobre e novembre: divertenti occasioni di socialità, svago e sana attività sportiva per le persone di ogni età, nel verde di questo bel grande parco cittadino.

​All’inaugurazione di venerdì interverranno l’assessore allo sport Walter De Bortoli, il rappresentante ANCI Friuli Venezia Giulia, la coordinatrice di Sport e Salute Friuli Venezia Giulia Erika Dessabo e la coordinatrice di Sport nei Parchi Pordenone Chiara Del Savio, il Presidente dell’associazione ASD Top Dance Pordenone Enzo Cadamuro che farà anche da moderatore.

Ad aggiungere valore sportivo all’evento ci sarà l’ex calciatore Loris Pradella, che racconterà la sua esperienza di sportivo e darà la sua opinione sull’entrata di Pordenone nella Palestra a cielo aperto di Sport e Salute. Alle 17.30 al via l’attività sportiva gratuita per la cittadinanza fino alle 18.30.

​

Questo il programma per il weekend: sabato 30 settembre ore 10.30-11.30 Pilates (per over 65), ore 15.00-16.00 Beauty Fit Dance (per donne dai 18 anni in su) a cura di ASD ALMA NEGRA [email protected] (tel. 370 3165721), ore 16.00-17.00 Dama (per tutti dai 5 anni in su) a cura di ASD DAMA CLUB PORDENONE [email protected] (tel. 340 7613170).

​

Domenica 1° ottobre ore 10.30-11.30 Ginnastica posturale (per over 65) a cura di ASD TOP DANCE [email protected] (tel. 350 9016555).

​

Gli appuntamenti del weekend con lo Sport nei Parchi continueranno fino a domenica 26 novembre, poi ricominceranno in primavera 2024.

​L’unico requisito richiesto per partecipare è avere un certificato medico per l’attività fisica.