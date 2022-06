Concerto aperitivo Porcia il 26 giugno a Villa Correr

PORCIA – Proseguono i concerti a Porcia organizzati dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” APS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia e la Fondazione Friuli.

Domenica 26 giugno 2022, alle ore 11.00, sotto il Porticato della Barchessa di Villa Correr – Dolfin, si terrà il terzo Concerto Aperitivo, in collaborazione con la cantina dei Principi di Porcia. Protagonisti del concerto saranno Francesca Koka e Michele Toffoli violini e Marco Colombaro pianoforte. Una matinée dedicata al violino in due diverse formazioni di musica da camera.

Una prima parte incentrata sul duo con un excursus temporale che parte da Corelli per concludersi con Brahms e una seconda parte alla scoperta dell’inusuale formazione in trio due violini e pianoforte con il raffinato classicismo viennese di Bohm e l’accattivante, nostalgico sapore russo di Shostakovich.

L’ultimo concerto estivo per quest’anno si terrà invece Venerdì 1 Luglio 2022, alle 21.00 quando si potrà ascoltare il Maestro Roberto Turrin al pianoforte.

L’ingresso ai concerti è libero.

Francesca Koka

Nata a Sant’Omero nel 1995, ha iniziato lo studio del violino all’età di undici anni sotto la guida del M° Michele Toffoli presso l’Accademia Musicale Pordenone. Dal 2008 per tre anni consecutivi vince il I° premio assoluto al concorso nazionale “Enrico Zingarelli” di Città di Castello.

Nel 2018 ha conseguito la laurea di I° livello presso il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto sotto la guida del Maestro Stefano Pagliari. Nel 2020 ha conseguito a pieni voti la laurea di II° livello sotto la guida del Maestro Gabriele Baffero presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano.

Ha integrato i suoi studi frequentando vari Masterclass perfezionandosi con i Maestri Pavel Berman, Stefano Pagliani, Emmanuele Baldini, Lucio Degani, Giampiero Zanocco, Dino Sossai, Vicente Anton e Bettina Schmitt. Si è esibita in veste di solista alla settima e ottava edizione de “Il Salotto dei Concerti”, ospitata dalll’accademia musicale di Trieste e Conegliano, e alla nona rassegna concertistica de “I concerti a palazzo” di Sacile.

Nel 2015 è risultata idonea alle audizioni per partecipare al tour dell’European Spirit of Youth Orchestra “ESYO” diretta dal Maestro Igor Koretti, e nel 2016 ha suonato con l’Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani “ONCI” diretta dal Maestro Bruno Aprea. Si è esibita in varie occasioni in qualità di spalla e solista sotto la direzione del M° Paolo Pessina.

Ha avuto l’onore di collaborare con importanti orchestre in qualità di aggiunta con direttori e artisti come Ezio Bosso presso la Società dei Concerti a Milano, Andrea Bocelli con l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e Roberto Abbado presso la Sala Verdi del Conservatorio “G. Verdi” di Milano.

Nel 2020 in seguito al superamento degli esami richiesti ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamento (24 CFU) presso il conservatorio “G.Verdi” di Milano.)

Michele Toffoli

Inizia lo studio del violino presso l’Istituto Musicale “A. Benvenuti” di Conegliano, per poi proseguirlo con C. J. Saccon e al Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto, a Firenze con il M°. Alberto Bologni e successivamente al Conservatorio “G. Verdi” di Milano dove consegue brillantemente il diploma di violino sotto la guida del M°. Gabriele Baffero, allievo del grande violinista Paolo Borciani.Dal settembre 2000 inizia a studiare privatamente presso l’Università di musica di Vienna con il Prof. M. Frischenschlager e la Prof.ssa B. Schmitt.Ha frequentato corsi di perfezionamento, sia in Italia che all’estero, con i Maestri I. Volochine, M. Frischenschlager, D. Bogdanovich, B. Schmitt, Christa Bützberger ecc…

Collabora spesso con musicisti di fama internazionale e tiene concerti con varie formazioni orchestrali e cameristiche italiane ed estere ricoprendo spesso il ruolo di primo violino o concertino e come solista in duo con pianoforte, trio e quartetto, ottenendo ampi consensi di pubblico e critica. Inoltre si è esibito in varie trasmissioni radiofoniche e televisive locali.

Nel 2017 ha tenuto una masterclass internazionale con la violinista statunitense Allison Steiner presso l’Accademia Musicale Pordenone e un workshop di musica da camera all’FVG International Music Meeting di Sacile.Ha insegnato alla scuola di musica “P. Edo”, alla scuola media a indirizzo musicale “G. Lozer” di Pordenone e alla scuola media a indirizzo musicale “Balliana − Nievo” di Sacile.

Attualmente alterna l’attività solistica all’insegnamento del violino presso l’Accademia Musicale Sacile, l’Accademia Musicale Pordenone (di cui è socio fondatore), la scuola di musica “S. Gandino” di Porcia e l’Associazione Farandola di Pordenone.

Dall’ottobre 2013 è consigliere della FVG Accademy Orchestra, di cui già dall’anno prima era responsabile della sezione archi.

Ha fatto parte della giuria alle ultime edizioni del concorso musicale internazionale “Diapason D’Oro” di Pordenone.

I suoi allievi sono regolarmente vincitori di concorsi nazionali e internazionali.

Suona con un violino Dante e Alfredo Guastalla del 1925.

Marco Colombaro

Si è diplomato in pianoforte presso il Conservatorio “G. Tartini” di Trieste sotto la guida dell’insegnante Rosetta Viel Moroni e si è quindi perfezionato con i Maestri R. Repini e G. Lovato, seguendo nel contempo corsi e seminari d’interpretazione con K. Bogino, B.Canino, A. Ciccolini e D. De Rosa.

Nella sua intensa attività concertistica come solista, camerista ed accompagnatore ha tenuto numerosi concerti in Italia, Slovenia, Croazia, Austria ed Ungheria. È stato premiato più volte con borse di studio ed è risultato vincitore di Concorsi Nazionali ed Internazionali di musica da camera.

È docente di pianoforte presso l’Istituto “Santa Cecilia” di Portogruaro (VE), la Scuola di Musica “Città di Pordenone” e la Scuola Filarmonica di Valvasone (PN).