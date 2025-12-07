Concerto di Natale dei Bersaglieri: sfilata e viabilità

PORDENONE – L’Associazione Nazionale Bersaglieri sez. F.lli De Carli di Pordenone, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, lunedì 8 dicembre 2025 offrirà alla cittadinanza il tradizionale Concerto di Natale con la dedica “Un dono per Natale” a favore della Fondazione Telethon.

​

L’evento prevede una sfilata con la partecipazione della fanfara dei Bersaglieri, con partenza dalla Loggia del Municipio alle ore 9.30 lungo il seguente percorso: Loggia, Corso Vittorio Emanuele II, via del Mercato, via della Motta, piazza della Motta (dove la fanfara suonerà davanti alla Casa di Riposo Umberto I e successivamente all’interno della stessa), via dei Molini, via Roma, piazzetta Pescheria, via Cesare Battisti, con arrivo in piazza XX Settembre, dove alle 10.30 si terrà il concerto Natalizio.

​Al termine dell’esibizione, alle ore 12.00 circa, la sfilata proseguirà da piazza XX Settembre in piazzetta Cavour, Corso Vittorio Emanuele II, Ponte di Adamo ed Eva, via della Santissima, via delle Grazie per concludersi nei pressi del ristorante “Al Lido”.

VIABILITA’

​Per consentire lo svolgimento del corteo in sicurezza, sono state istituite alcune modifiche alla viabilità.

​Divieto di sosta con rimozione dalle ore 8.00 alle 12.00 per tutti i veicoli nella corsia 1 del parcheggio Marcolin, per 30 stalli di sosta sul lato adiacente alla corsia che da via Pola conduce in via Codafora.

​

Sospensione momentanea della circolazione stradale limitatamente al tempo impiegato al passaggio della sfilata per tutti i veicoli dalle 9.30 circa in Corso Vittorio Emanuele II, via del Mercato, via della Motta, piazza della Motta, via dei Molini, via Roma, piazzetta Pescheria, via Cesare Battisti e piazza XX Settembre. Poi, dalle ore 12.00 circa da piazza XX Settembre, piazzetta Cavour, Corso Vittorio Emanuele II, Ponte di Adamo ed Eva, via della Santissima e via delle Grazie.