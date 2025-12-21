Concerto di Natale gratuito per la Città “David Bowie Rock Symphony”

PORDENONE – Anche quest’anno il Comune regalerà all’intera Pordenone Il Concerto di Natale per la Città che, come da tradizione, si terrà al Teatro Verdi lunedì 22 dicembre alle ore 20.30.
Sul palco l’Orchestra da Camera di Pordenone diretta da Andrea Bonaldo, la Rock Band feat. Milan Devinne e la special guest Mike Moran che si esibiranno nel “David Bowie Rock Symphony”, spettacolo omaggio al Duca Bianco.
Un concerto ad ingresso gratuito per il quale sarà necessario prenotare il proprio posto numerato attraverso il sito dell’Orchestra e Coro San Marco o tramite la biglietteria online al link: orchestrasanmarco.ticka.it .
Le prenotazioni apriranno lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 9.00.