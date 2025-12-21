5.7 C
Pordenone
domenica , 21 Dicembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Concerto di Natale gratuito per la Città “David Bowie Rock Symphony”

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Anche quest’anno il Comune regalerà all’intera Pordenone Il Concerto di Natale per la Città che, come da tradizione, si terrà al Teatro Verdi lunedì 22 dicembre alle ore 20.30.

Sul palco l’Orchestra da Camera di Pordenone diretta da Andrea Bonaldo, la Rock Band feat. Milan Devinne e la special guest Mike Moran che si esibiranno nel “David Bowie Rock Symphony”, spettacolo omaggio al Duca Bianco.

Un concerto ad ingresso gratuito per il quale sarà necessario prenotare il proprio posto numerato attraverso il sito dell’Orchestra e Coro San Marco o tramite la biglietteria online al link: orchestrasanmarco.ticka.it .
​Le prenotazioni apriranno lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 9.00.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.