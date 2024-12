Concerto per la città alla Asp Umberto I con Sebastian Di Bin

PORDENONE – In occasione dei festeggiamenti del Natale a Pordenone, Piano City Pordenone porta la musica nella Casa per Anziani Umberto I che apre le porte alla cittadinanza per un concerto pianistico ad ingresso libero: un’occasione di incontro, scambio e condivisione tra gli anziani residenti e la comunità nel periodo delle Feste.

Appuntamento alla Vigilia di Natale, martedì 24 dicembre alle 10 nei locali della Asp Umberto I in piazza della Motta 12 con il concerto di Sebastian Di Bin, pianista e compositore udinese conosciuto a livello internazionale come uno tra i migliori musicisti della sua generazione.

Il programma del concerto è quanto mai vario e soprattutto coinvolgente con musiche di Ludovico Einaudi, dei Queen, di Niccolò Paganini, di Charlie Chaplin e anche di Ennio Morricone e di Whitney Houston.

La Umberto I rappresenta un’istituzione per la città di Pordenone: fondata nel 1887 da Umberto I di Savoia e diventata poi Casa di Ricovero, oggi è una Asp (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) dedicata all’accoglienza delle persone anziane non autosufficienti con tre strutture residenziali: la Casa per Anziani Umberto I, Casa Serena e il Centro Anziani di Porcia.

Come pianista, Sebastian Di Bin ha vinto 14 premi internazionali tra cui spiccano il prestigioso Premio Venezia nel 2003, UNISA 12th International South Africa Piano Competition nel 2012, Franz Liszt Danubio International Piano Competition 2021 e il San Jose International Piano Competition in California nel 2014.

Come compositore nel 2021 ha vinto 17 medaglie di platino più il Palladium con le sue opere pianistiche e le sue rivisitazioni e parafrasi su celebri canzoni pop e jazz al Canadian International Music Competition, al Quebec International Music Competition e al North America Virtuoso International Music Competition

Ha inoltre inciso 4 album con l’etichetta americana Centaur Records della Louisiana con musiche di F. Liszt, F. Chopin, S. Rachmaninov, A. Scriabin, S. Prokofiev, P. I. Tchaikovsky e sue composizioni pianistiche.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.