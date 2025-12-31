5.2 C
Pordenone
mercoledì , 31 Dicembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Concluso progetto Demetra-Associazioni per parità di genere

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Sono stati presentati in Municipio i risultati del progetto “Demetra-Associazioni in azione”, un percorso che il Comune di Pordenone sta realizzando da tempo sulla parità di genere e sulla prevenzione contro la violenza di genere, impegnandosi nella costruzione di una rete solida, capace di attrarre risorse per mettere in campo iniziative di qualità. A parlarne quest’oggi, l’assessore alle Pari Opportunità Guglielmina Cucci assieme alla dirigente Federica Brazzafolli e al dirigente Simone Zanin.

​Nel corso degli anni il Comune di Pordenone ha sviluppato progetti, azioni ed eventi finalizzati alla cultura dell’uguaglianza di genere e alla sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della violenza contro le donne, veicolati anche grazie al Protocollo di Intesa tra i 50 Comuni del pordenonese. Una rete trasversale estremamente forte e coesa tra enti locali sui temi della parità di genere e di lotta a discriminazioni e violenza, sia essa fisica, psicologica o economica. Una rete territoriale che rappresenta un fiore all’occhiello per il pordenonese.

Oggi è sempre più cruciale il ruolo della comunicazione nella diffusione e nella promozione di un’immagine di donne e uomini equilibrata e plurale, che superi gli stereotipi di genere nel campo dei media. Per questo, anche il nostro Comune si è reso promotore della Carta di Pordenone, protocollo a cui partecipano vari soggetti istituzionali, enti e associazioni.

​Tale percorso è iniziato nel 2023, si è concluso nel 2024 e ha coinvolto concretamente cittadini e cittadine, associazioni, operatori socio culturali, realtà economiche e i Comuni dell’Area vasta pordenonese. Alcuni progetti, tra i quali “Pordenone città futura” e “Petra: percorsi territoriali di parità”, hanno impresso un cambiamento significativo che, in vista di Pordenone 2027, sarà necessario consolidare ulteriormente.

Partendo quindi dai progetti “Petra” e dall’elaborazione dei dati statistici raccolti nel contesto territoriale in un’ottica di genere, si è giunti a sviluppare il progetto “Demetra-Associazioni in azione”, un percorso formativo che ha coinvolto i sodalizi operanti sul nostro territorio per identificare le iniziative già intraprese nell’ambito della parità di genere e replicarle in vari altri contesti secondo dei bisogni reali.

Questa progettualità ha così ha fornito agli stakeholders una “cassetta degli attrezzi” capace di consolidare un approccio e un linguaggio comune di genere nelle proprie attività associative e di ripensare al territorio come ad una comunità paritaria formata da enti locali e da associazioni che, attraverso le attività proposte, possono incidere sulla parità di genere, della quale beneficeranno indirettamente tutti i soggetti destinatari delle stesse attività. Il progetto si chiude con un “Manifesto delle Pari Opportunità” come strumento capace di tenere insieme il lavoro svolto negli anni e di orientare il lavoro futuro. Un documento simbolico per definire una cornice condivisa di valori, principi e impegni concreti.

Durante la conferenza è stato presentato anche il progetto “Satori-Consapevolezza dell’essere”, iniziativa promossa dal Comune di Pordenone (capofila), finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e rivolta specificamente alla popolazione femminile più fragile e vulnerabile che vive all’interno delle comunità straniere del pordenonese. Il progetto, sviluppato in partenariato con Voce Donna ETS, L’Istrice APS, ASFO, con l’Ente di Decentramento Regionale di Pordenone e con la collaborazione della Consigliera di Parità Anna Facondo, intende promuovere la cultura del rispetto e della parità attraverso percorsi formativi focalizzati sull’autonomia anche socio-economica e finanziaria delle donne, sulla prevenzione della violenza, sull’educazione a salute e alimentazione e sul contrasto all’emarginazione sociale, anche in collaborazione con la Polizia Locale.

Insomma, un progetto che si articola in diversi percorsi atti a favorire la parità di genere e l’integrazione delle donne stesse, per migliorare il loro benessere fisico e la consapevolezza dei loro diritti lavorativi. Tale progetto, che racconta ancora una volta di una comunità che investe nella parità come pratica quotidiana e come responsabilità condivisa, si concluderà a fine gennaio 2026 con la produzione di brochure informative multilingue e digitali che saranno messe a disposizione di tutti i cittadini.

​«Con i progetti “Demetra” e “Satori” – affermano l’assessore alle Pari Opportunità Guglielmina Cucci e il sindaco Alessandro Basso – confermiamo la direzione precisa di questa Amministrazione, secondo cui la parità di genere viene sostenuta da progettualità solide e da una rete territoriale che cresce in competenze e responsabilità. Da un lato – sottolineano – andiamo a rafforzare gli strumenti e le competenze per rendere più efficaci le azioni di Comuni, associazioni e stakeholder, dall’altro forniamo supporto e sostegno alle donne più vulnerabili, promuovendone l’autonomia, la salute e i diritti. Il nostro è un impegno coerente che si consolida e si sviluppa negli anni e che testimonia la capacità di trasformare i progetti in un cambiamento reale».

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.