Concluso progetto Demetra-Associazioni per parità di genere

PORDENONE – Sono stati presentati in Municipio i risultati del progetto “Demetra-Associazioni in azione”, un percorso che il Comune di Pordenone sta realizzando da tempo sulla parità di genere e sulla prevenzione contro la violenza di genere, impegnandosi nella costruzione di una rete solida, capace di attrarre risorse per mettere in campo iniziative di qualità. A parlarne quest’oggi, l’assessore alle Pari Opportunità Guglielmina Cucci assieme alla dirigente Federica Brazzafolli e al dirigente Simone Zanin.

​Nel corso degli anni il Comune di Pordenone ha sviluppato progetti, azioni ed eventi finalizzati alla cultura dell’uguaglianza di genere e alla sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della violenza contro le donne, veicolati anche grazie al Protocollo di Intesa tra i 50 Comuni del pordenonese. Una rete trasversale estremamente forte e coesa tra enti locali sui temi della parità di genere e di lotta a discriminazioni e violenza, sia essa fisica, psicologica o economica. Una rete territoriale che rappresenta un fiore all’occhiello per il pordenonese.

​

Oggi è sempre più cruciale il ruolo della comunicazione nella diffusione e nella promozione di un’immagine di donne e uomini equilibrata e plurale, che superi gli stereotipi di genere nel campo dei media. Per questo, anche il nostro Comune si è reso promotore della Carta di Pordenone, protocollo a cui partecipano vari soggetti istituzionali, enti e associazioni.

​Tale percorso è iniziato nel 2023, si è concluso nel 2024 e ha coinvolto concretamente cittadini e cittadine, associazioni, operatori socio culturali, realtà economiche e i Comuni dell’Area vasta pordenonese. Alcuni progetti, tra i quali “Pordenone città futura” e “Petra: percorsi territoriali di parità”, hanno impresso un cambiamento significativo che, in vista di Pordenone 2027, sarà necessario consolidare ulteriormente.

​

Partendo quindi dai progetti “Petra” e dall’elaborazione dei dati statistici raccolti nel contesto territoriale in un’ottica di genere, si è giunti a sviluppare il progetto “Demetra-Associazioni in azione”, un percorso formativo che ha coinvolto i sodalizi operanti sul nostro territorio per identificare le iniziative già intraprese nell’ambito della parità di genere e replicarle in vari altri contesti secondo dei bisogni reali.

Questa progettualità ha così ha fornito agli stakeholders una “cassetta degli attrezzi” capace di consolidare un approccio e un linguaggio comune di genere nelle proprie attività associative e di ripensare al territorio come ad una comunità paritaria formata da enti locali e da associazioni che, attraverso le attività proposte, possono incidere sulla parità di genere, della quale beneficeranno indirettamente tutti i soggetti destinatari delle stesse attività. Il progetto si chiude con un “Manifesto delle Pari Opportunità” come strumento capace di tenere insieme il lavoro svolto negli anni e di orientare il lavoro futuro. Un documento simbolico per definire una cornice condivisa di valori, principi e impegni concreti.

​

Durante la conferenza è stato presentato anche il progetto “Satori-Consapevolezza dell’essere”, iniziativa promossa dal Comune di Pordenone (capofila), finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e rivolta specificamente alla popolazione femminile più fragile e vulnerabile che vive all’interno delle comunità straniere del pordenonese. Il progetto, sviluppato in partenariato con Voce Donna ETS, L’Istrice APS, ASFO, con l’Ente di Decentramento Regionale di Pordenone e con la collaborazione della Consigliera di Parità Anna Facondo, intende promuovere la cultura del rispetto e della parità attraverso percorsi formativi focalizzati sull’autonomia anche socio-economica e finanziaria delle donne, sulla prevenzione della violenza, sull’educazione a salute e alimentazione e sul contrasto all’emarginazione sociale, anche in collaborazione con la Polizia Locale.

Insomma, un progetto che si articola in diversi percorsi atti a favorire la parità di genere e l’integrazione delle donne stesse, per migliorare il loro benessere fisico e la consapevolezza dei loro diritti lavorativi. Tale progetto, che racconta ancora una volta di una comunità che investe nella parità come pratica quotidiana e come responsabilità condivisa, si concluderà a fine gennaio 2026 con la produzione di brochure informative multilingue e digitali che saranno messe a disposizione di tutti i cittadini.

​«Con i progetti “Demetra” e “Satori” – affermano l’assessore alle Pari Opportunità Guglielmina Cucci e il sindaco Alessandro Basso – confermiamo la direzione precisa di questa Amministrazione, secondo cui la parità di genere viene sostenuta da progettualità solide e da una rete territoriale che cresce in competenze e responsabilità. Da un lato – sottolineano – andiamo a rafforzare gli strumenti e le competenze per rendere più efficaci le azioni di Comuni, associazioni e stakeholder, dall’altro forniamo supporto e sostegno alle donne più vulnerabili, promuovendone l’autonomia, la salute e i diritti. Il nostro è un impegno coerente che si consolida e si sviluppa negli anni e che testimonia la capacità di trasformare i progetti in un cambiamento reale».