Conferenza “Itinerari tra le nuove spiritualità. Nuovi maestri?” con il prof. Enzo Pace

PORDENONE – Il giorno 12 febbraio alle ore 18.00 presso il Centro Culturale Zanussi (Casa dello Studente) in via Concordia a Pordenone, si terrà il terzo incontro del ciclo “Camminare sulle spalle dei Maestri”.

Relatore è il sociologo delle religioni Vincenzo Pace, già professore all’Università di Padova.

La lezione è aperta alla cittadinanza ed è riconosciuta come aggiornamento per i docenti, verterà sulle nuove spiritualità che vanno fiorendo in Occidente e quindi anche nel territorio tra I fiumi Livenza e Tagliamento. Si parla di nuove spiritualità perché si distinguono dalle grandi religioni storiche, costituendo un fenomeno estremamente vario per dottrine, rapporti con le religioni tradizionali, assenza o presenza di guide riconosciute e istituzioni accreditate. Esperienze spirituali che intercettano e rispondono a bisogni dell’uomo contemporaneo.

La sociologia delle religioni utilizza proprio i termini “nuove spiritualità” per indicare le realtà legate alle varie forme di meditazione, consapevolezza di sé, benessere olistico, immersione nella natura, terapie di vario genere, fino a giungere alle esperienze di detox alimentare, ma anche digitale. Sarà interessante comprendere quale confine o legame si pone tra spiritualità, salute e religioni storiche.

La relazione del professor Pace intende delineare un quadro generale, mentre I dati specifici del nostro territorio saranno presentati il 12 marzo. Poiché il ciclo di lezioni ha per sfondo i maestri delle varie tradizioni religiose, non mancheranno i riferimenti alle persone leader delle nuove spiritualità.

La lezione si terrà nella nuova bellissima sala al primo piano della Casa dello Studente. L’appuntamento successivo è previsto tra un mese, sempre alla Casa dello Studente alle 18.00 e concluderà il terzo ciclo di “Camminare sulle spalle dei Maestri”. Il Gruppo di Dialogo Interreligioso di Pordenone, che vede la presenza di cristiani cattolici e battisti, due comunità musulmane, La Chiesa di Gesù Cristo SUG, Soka Gakkai, sikh, induisti. L’organismo vede aumentare di anno in anno le religioni rappresentate. Il coordinamento si è già riunito per programmare le attività del 2026-2027.