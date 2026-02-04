7.5 C
Pordenone
mercoledì , 4 Febbraio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Conferenza “Itinerari tra le nuove spiritualità. Nuovi maestri?” con il prof. Enzo Pace

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Il giorno 12 febbraio alle ore 18.00 presso il Centro Culturale Zanussi (Casa dello Studente) in via Concordia a Pordenone, si terrà il terzo incontro del ciclo “Camminare sulle spalle dei Maestri”.

Relatore è il sociologo delle religioni Vincenzo Pace, già professore all’Università di Padova.

La lezione è aperta alla cittadinanza ed è riconosciuta come aggiornamento per i docenti, verterà sulle nuove spiritualità che vanno fiorendo in Occidente e quindi anche nel territorio tra I fiumi Livenza e Tagliamento. Si parla di nuove spiritualità perché si distinguono dalle grandi religioni storiche, costituendo un fenomeno estremamente vario per dottrine, rapporti con le religioni tradizionali, assenza o presenza di guide riconosciute e istituzioni accreditate. Esperienze spirituali che intercettano e rispondono a bisogni dell’uomo contemporaneo.

La sociologia delle religioni utilizza proprio i termini “nuove spiritualità” per indicare le realtà legate alle varie forme di meditazione, consapevolezza di sé, benessere olistico, immersione nella natura, terapie di vario genere, fino a giungere alle esperienze di detox alimentare, ma anche digitale. Sarà interessante comprendere quale confine o legame si pone tra spiritualità, salute e religioni storiche.

La relazione del professor Pace intende delineare un quadro generale, mentre I dati specifici del nostro territorio saranno presentati il 12 marzo. Poiché il ciclo di lezioni ha per sfondo i maestri delle varie tradizioni religiose, non mancheranno i riferimenti alle persone leader delle nuove spiritualità.

La lezione si terrà nella nuova bellissima sala al primo piano della Casa dello Studente. L’appuntamento successivo è previsto tra un mese, sempre alla Casa dello Studente alle 18.00 e concluderà il terzo ciclo di “Camminare sulle spalle dei Maestri”. Il Gruppo di Dialogo Interreligioso di Pordenone, che vede la presenza di cristiani cattolici e battisti, due comunità musulmane, La Chiesa di Gesù Cristo SUG, Soka Gakkai, sikh, induisti. L’organismo vede aumentare di anno in anno le religioni rappresentate. Il coordinamento si è già riunito per programmare le attività del 2026-2027.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.