Confronto etico tra giornalismo e servizio sanitario il 15 al Klefisch

PORDENONE – Il Lions club Pordenone Naonis, venerdì 15 maggio alle ore 17 nella Sala Palazzo Klefisch di Pordenone, organizza il Convegno One health, un gioco di squadra indispensabile in collaborazione con il Comitato Rapporti con le Istituzioni e associazioni del Distretto Lions 108Ta2, il Circolo della Stampa di Pordenone e con il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti del Friuli-Venezia Giulia, dell’Ordine degli infermieri di Pordenone e del Comitato New Voices del Distretto Lions.

Il convegno intende essere un confronto etico tra giornalismo e servizio sanitario nel processo innovativo dell’intelligenza artificiale.

L’approccio One Health rappresenta oggi una delle chiavi più efficaci per comprendere la complessità delle sfide sanitarie, ambientali e sociali contemporanee. Mettere in relazione la salute umana, animale e dell’ambiente significa sviluppare uno sguardo integrato, capace di unire competenze diverse, innovazione tecnologica, attenzione etica e sostenibilità.

I relatori affronteranno i seguenti temi:

Un progetto di oggi per il domani – Beatrice Delfrate, esperta di sanità digitale;

La telemedicina non solo per le persone – Alberto Onorato, presidente Sezione Fvg, Società italiana di telemedicina;

Deontologia e sostenibilità: informazione etica e responsabile Paola Dalle Molle, vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti del Friuli-Venezia Giulia;

L’aiuto dell’intelligenza artificiale, una testimonianza del territorio – Franco Scolari, direttore del Polo tecnologico Alto Adriatico di Pordenone. L’evento sarà moderato da Loris Del Frate, giornalista professionista ed esperto di problemi dell’informazione nella sanità.