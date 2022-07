Consorzio Pordenone Turismo, tavolo di confronto sugli eventi

PORDENONE – E’stato un confronto per mettere a punto una strategia comune sugli obbiettivi legati alla promozione turistica del capoluogo quello svoltosi, nei giorni scorsi, fra i rappresentanti del consorzio Pordenone Turismo -guidato dal presidente Francesco De Felice – e l’assessore comunale al turismo cittadino e dell’area vasta e politiche europee Morena Cristofori.

Un incontro importante, presenti anche i rappresentanti di Ascom-Federalberghi rispettivamente Gianpiero Zanolin (presidente) con la vice Giovanna Santin, oltre all’architetto Federica Brazzafolli, dove sono stati individuati e calendarizzati gli eventi per coprire l’offerta alberghiera per l’annualità, nonché lo studio e la condivisione di progetti aventi come obiettivo l’intercettazione di fondi europei.

In particolare sulla promozione turistica del territorio si è deciso, in maniera sinergica, di attivare un tavolo di confronto con le categorie economiche e i rispettivi assessorati di competenza.