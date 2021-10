Convocato primo Consiglio comunale venerdì 22 ottobre: convalida eletti e altri atti

PORDENONE – Il sindaco Alessandro Ciriani ha convocato, in presenza, i componenti del nuovo Consiglio comunale di Pordenone per venerdì 22 ottobre alle ore 16.30, ricordando che per accedere al Municipio dovrà essere esibito il green pass.

In qualità di relatore proporrà l’immediata esecutività dell’elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri con la convalida degli eletti, le dimissioni del consigliere comunale candidato a sindaco

Giovanni Zanolin e la relativa surroga, l’elezione del presidente del Consiglio, il giuramento del Sindaco, le comunicazioni in merito alla nomina dei componenti della Giunta comunale, la nomina della commissione elettorale per la tenuta dell’albo degli scrutatori di seggio e dell’albo dei giudici popolari della Corte di Assise e della Corte di Assise d’Appello