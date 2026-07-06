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Coppia escursionisti scomparsi, ricerche attive

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Sono in corso dal primo pomeriggio le ricerche di due escursionisti, marito e moglie, dispersi tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, dopo che di loro non si hanno più notizie dalla tarda serata di mercoledì, ovvero dall’ultimo contatto telefonico, avvenuto intorno alle 22.30.

L’allarme è stato lanciato oggi da un familiare, che ha riferito come i due coniugi avessero in programma di percorrere giovedì i sentieri Cai 352 e 353, dal rifugio Pordenone al rifugio Padova, passando per la Val d’Arade.

Un tragitto considerato impegnativo.

L’auto della coppia, secondo quanto hanno accertato i carabinieri, si trova ancora parcheggiata nei pressi del Rifugio Pordenone, a Cimolais. Il gestore del locale dove avevano prenotato per giovedì sera non li ha mai ricevuti.

Nelle operazioni sono impegnati i vigili del fuoco dei comandi di Pordenone e Belluno, insieme al Soccorso alpino della Valcellina e della provincia di Belluno. L’area viene sorvolata anche da alcuni velivoli. Il campo base è stato allestito nella zona dell’aviosuperficie di Pianpinedo.

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