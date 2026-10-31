Cordoglio del Circolo della stampa per il suo socio onorario Italo Zannier

PORDENONE – Il Circolo della stampa di Pordenone esprime profondo cordoglio per la morte di Italo Zannier, protagonista universale della storia della fotografia e della tecnica espressiva di questo insostituibile settore artistico, culturale e professionale. La partecipazione al lutto è frutto di amicizia e di stima nei confronti del personaggio, al quale i giornalisti pordenonesi hanno attribuito riconoscimenti e considerazione in vari momenti dell’attività sessantennale del Circolo della stampa.

All’inizio degli anni Settanta Zannier è stato premiato con il “Pennino d’oro”, un riconoscimento che in quel periodo veniva attribuito agli autori di libri e attività professionali particolarmente significativi per la cultura. All’inizio degli anni Duemila gli è stata attribuita la nomina di Socio onorario sempre per questa sua attività, nella quale analizzava il mondo della fotografia e le sue tecniche espressive.