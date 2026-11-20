PORDENONE – I vicecampioni d’Italia della Lube sono una delle squadre più in forma del momento. Sono imbattuti e hanno lasciato per strada, nelle prime cinque giornate la miseria di due set. Questo solo per dare l’idea dell’impresa ardua che attende la Tinet Prata nella prossima sfida di campionato. A Civitanova sarà battaglia vera per i Passerotti di Coach Simone Di Tommaso, opposti ad una delle grandi della Superlega.

I fratelli Nikolov, Alex ad attaccare e Simeon al palleggio, sono una delle diagonali più giovani e talentuose della Superlega. In posto 4 ci sono il canadese Loeppky e il bassanese campione del mondo Mattia Bottolo. Al centro Gargiulo e il giovane prospetto ceco Klimes, mentre il libero è il bicampione del mondo Fabio Balaso. Il padovano, miglior libero delle ultime due rassegne iridate, venne lanciato appena quindicenne in B1 dall’attuale DS pratense Luciano Sturam quando allenava il Trebaseleghe.

LE DICHIARAZIONI PREPARTITA – “A Padova ho vissuto due bellissimi anni ed è stato emozionante tornarci da ex. – racconta il libero della Tinet, Alessandro Toscani – Potevamo sicuramente fare meglio ma ho avuto sensazioni positive. Ci aspettiamo una partita complicata contro una squadra fortissima che vuole portare a casa trofei.

L’approccio giusto sarà quello che ci permetterà di giocare punto per punto. Non sarà facile, ma tutto partirà dalla tenuta della nostra ricezione perchè la Lube può contare su una batteria di battitori veramente eccezionale. Una volta che terremo botta in ricezione sarà fondamentale giocare focalizzati al massimo anche negli altri fondamentali”.

L’INTERVISTA COMPLETA A TOSCANI: https://www.youtube.com/watch?v=Irt71n4wYH4

“Sono ancora un po’ triste e amareggiato per l’epilogo della Finale di Supercoppa, ma è il momento di voltare pagina perché chi gioca nella Lube deve guardare sempre avanti. – è il parere dello schiacciatore Lube Eric Loeppky – Così come i miei compagni, ho voglia di proseguire la striscia di successi in campionato. Possiamo farlo in casa davanti ai nostri tifosi, senza però sottovalutare gli avversari. Tutte le gare presentano insidie e una neopromossa che conquista 6 punti nelle prime giornate di SuperLega merita grande rispetto”.

I NUMERI DEL MATCH – L’opposto di Prata Kirill Klets è il settimo più prolifico del campionato con 76 centri, mentre Alex Nikolov è quarto e sfiora il centello. Ma se si guarda ai punti per set il russo è primo assoluto, seguito proprio dal bulgaro di Civitanova. A livello di efficienza d’attacco la Lube fa paura, piazzando tre atleti tra i primi sei migliori di questa classifica di rendimento: Gargiulo (primo), Bottolo (quarto) e Loeppky (sesto). Attenzione anche dai 9 metri. I Nikolov Bros hanno collezionato assieme ben 26 servizi vincenti e sono anche temibili battitori di striscia quando prendono il ritmo. Marttila è sempre nella Top 5 dei migliori ricevitori e a muro D’Heer è sempre il muratore più letale con 16 muri punto catturati, oltre che il giocatore con le statistiche complessive migliori nel ruolo del centrale. Numeri alla mano, invece, il secondo miglior schiacciatore del campionato è Nikolov.

Si scenderà in campo all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche domenica 22 novembre alle 18.00. A dirigere sono chiamati Andrea Clemente di Parma e Andrea Pozzato di Bolzano. Diretta streaming su VBTV

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