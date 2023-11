Cosa indosso? La libertà! Una T-Shirt contro la violenza sulle donne

PORDENONE – Da sempre dalla parte delle donne, Terziario Donna Confcommercio ASCOM Pordenone – rappresentata dal Consiglio composto dalla presidente Silvia Radetti e dalle consigliere Elisa Martin, Federica Morello, Giovanna Santin e Rossana Mazzotti – ha realizzato una t-shirt davvero speciale in collaborazione con la scuola ISIS ZANUSSI – ITI SISTEMA MODA – rappresentata dalla vice-preside Prof.ssa Giovanna Fonda. La grafica riportata sulla T –SHIRT è stata scelta tra i progetti presentati dagli alunni delle classi terze, quarte e quinte.

“Questo è l’inizio di una collaborazione tra scuola e Confcommercio – ha spiegato Fonda – che ha già visto realizzarsi alcuni incontri di sensibilizzazione, che vuole mettere il coinvolgimento in prima persona degli alunni degli istituti superiori su una serie di temi di forte importanza e attualità (100 i ragazzi coinvolti delle classi seconde e terze, che hanno realizzato 70 lavori in esposizione presso l’istituto)”.

L’evento ha ottenuto il patrocinio da parte del Comune di Pordenone, il sostegno dell’Assessorato alle Pari opportunità del Comune, attraverso l’assessora Guglielmina Cucci che ha sottolineato “è indispensabile rompere la catena di pregiudizi e coinvolgere la società e le istituzioni. Tanto rimane da fare, ma gli uomini devono metterci la faccia e rispettare le donne”.

Una parte delle donazioni raccolte grazie alle T-Shirt sarà devoluto per sostenere l’Associazione “ In prima persona – Uomini contro la violenza sulle donne”, presieduta da Nicola Mannucci che ha ribadito “occorre cominciare ad arginare il fenomeno. Siamo in una fase delicata e bisogna fare urgentemente interventi in ambito scolastico. Per questo, abbiamo attivato una collaborazione proficua con la Scuola Isis Zanussi”.

Dal canto suo la presidente di Terziario Donna, Silvia Radetti, ha posto l’accento sulla messa in sicurezza, sostegno educativo e sulla cura dei bambini, ma anche un supporto psicologico per riacquisire fiducia e consapevolezza rispetto alle proprie potenzialità e risorse: un percorso fondamentale per affrontare il cambiamento, pensare a un nuovo progetto di vita, immaginare un futuro”.

Le T-shirt saranno disponibili dal 25 Novembre con un’offerta minima di 10 euro sui siti e social dell’associazione Confcommercio Ascom Pordenone e ISIS Zanussi.

Nella foto, le promotrici dell’iniziativa mentre indossano la T-Shirt.