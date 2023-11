In piazza XX Settembre tornano le Casette di Natale

PORDENONE – Il momento più magico e atteso dell’anno è alle porte e in P.zza XX Settembre tornano le CASETTE DI NATALE. Il format, organizzato dall’Associazione Sviluppo e Territorio insieme al Comune di Pordenone, vuole essere un vero e proprio progetto di marketing territoriale per divulgare, in un clima di convivialità, la conoscenza dei prodotti del Friuli Venezia Giulia.

Quest’anno le 10 casette enogastronomiche di somministrazione, selezionate da una giuria di qualità che ne ha esaminato e valutato i vari progetti selezionandoli tra un numero particolarmente elevato di richieste, rispecchiano esattamente questi valori qualitativi proponendo piatti tipici della tradizione culinaria friulana.

Il manager di Sviluppo e Territorio, Andrea Malacart, si ritiene molto soddisfatto “tutti i gestori che hanno partecipato al bando conducono locali molto conosciuti e i progetti che ci sono arrivati hanno un’attenzione particolare ai prodotti del territorio, come previsto dalla mission del progetto che è quella di promuovere e far degustare alcune delle nostre eccellenze locali e regionali e non semplicemente di gestire una casetta in piazza, il bando oltre a richiedere particolare attenzione alla proposta di prodotti territoriali premiava quei progetti che vedono un legame con aziende locali di produzione” inoltre, prosegue il manager, “l’elevato numero di candidature arrivate con curriculum di elevatissimo standing dei gestori, conferma che il mercato riconosce al nostro progetto l’obiettivo di un offerta di qualità”.

I locali selezionati per le casette di Natale 2023 sono

0434 Cafè

Le Troi Chef

Latteria di Visinale

Botanico Bistrot

The Garden

La Rossa Pezzata del Friuli Venezia Giulia

King Pub

London Pub

Le Ciaccole

L’Ost3ria

Un’offerta ricca e variegata grazie alla partnership con alcune tra le migliori aziende agricole quali Insaccati Dorth, Macelleria Vicenzutto, Az. Agricola Venier, Macelleria Polesel, Lovison, Panificio Marino, Az. Agricola Buosi, Az. Agricola da Pieve e moltissime altre.

Per quanto riguarda i formaggi si potranno apprezzare i prodotti, tra gli altri, della Pezzata Rossa FVG, Del Ben, latteria di Visinale, Az. Agr Gelisi, Tosoni, latteria di Aviano e latteria Sociale di Palse.

Un’attenzione particolare sarà poi dedicata alla scelta biologica, vegetariana e vegana.

La proposta vini, anch’essi del territorio regionale, sarà altrettanto ricercata con etichette de Gruppo Martellozzo, Az. Agricola Celeprin, Pitars, Casa Vinicola Antonutti, Castello di Spessa, Villablar e Ronco Margerita e tante altre aziende del Friuli Venezia Giulia.

Ci sarà, inoltre, la possibilità di sorseggiare delle buone birre artigianali come Birra Galassia, Basei e Castello.

A completare l’offerta enogastronomica ci saranno una casetta di dolciumi “I dolci di Cristina” che venderà cioccolata calda, frittelle di mele e dolci tipici friulani e sei casette dedicate alla vendita di artigianato e prodotti confezionati del territorio come idee regalo per questo Natale.