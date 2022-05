Cosetta Gariup socia onoraria dell’associazione Thesis

PORDENONE – Da 17 anni affianca il festival Dedica e l’associazione Thesis di Pordenone con competenza, passione, con la sua presenza costante e propositiva e con un entusiasmo inesauribile.

E non c’è evento che non la veda presente, con il suo banchetto dei libri, e con qualsiasi condizione di tempo, nelle varie località della regione in cui Thesis porta i suoi eventi: Cosetta Gariup, che con il marito Cornelio conduce la libreria Einaudi Giavedoni di Pordenone, in via Mazzini, è ormai una colonna della rassegna che ogni anno accende i riflettori su un protagonista della letteratura e non solo del festival.

Ed è per questo che l’associazione Thesis ha voluto attribuirle il titolo di socia onoraria, consegnandole ieri una targa, durante un affettuoso incontro che si è tenuto nella sede di piazza della Motta. “Con gratitudine e affetto”, si legge nell’incisione, parole che ha usato anche in un breve e informale discorso il presidente di Thesis Antonino Frusteri.

“Sono veramente grata a tutto lo staff di Thesis – ha affermato Cosetta – perché nei tanti anni di collaborazione mi hanno tutti aiutato a crescere come persona, come imprenditrice, grazie alle loro iniziative culturali, dalle semplici presentazioni di libri alla realizzazione di mostre, di conferenze al fantastico e unico festival di letteratura che amo per il suo format, Dedica. Mi hanno regalato tante emozioni, ho condiviso letture, conosciuto scrittori, sono nate amicizie…”.

Con il presidente Frusteri sono intervenuti alla consegna della targa alcuni componenti del consiglio dell’associazione, Annamaria Manfredelli e Maria Dazzan, il direttore artistico di Dedica Claudio Cattaruzza.